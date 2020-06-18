FETÖ'nün sözde Mersin il imamı tutuklandı
Elazığ'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan, örgütün sözde Mersin il imamı tutuklandı.
|18 Haziran 2020 21:54
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Elazığ'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan, örgütün sözde Mersin il imamı tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Elazığ'da yakalandıktan sonra kente getirilen Canker S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Canker S, tutuklandı.
Aynı operasyonda gözaltına alınan örgütün sözde il ablası "Azra" ve "Esma" kod adlı Y.B'nin ise işlemleri sürüyor.
Canker S'nin evinde yapılan aramada, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen imzalı saat, örgüt mensuplarına verilen "kıtmir" yazılı kolye, 51 yasaklı yayın, dijital materyaller ve bir kısım notların yazıldığı defterler ele geçirilmişti.
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