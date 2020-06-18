1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Nuh'un Gemisi görünümlü belediye binası dikkati çekiyor

Şırnak'ta, Cudi Dağı'nda olduğuna inanılan Nuh'un Gemisi şeklinde tasarlanan 6 katlı yeni belediye hizmet binası büyük ilgi görüyor.
 18 Haziran 2020 22:16
Yazdır
Nuh'un Gemisi görünümlü belediye binası dikkati çekiyor

Şırnak'ta gemi şeklinde inşa edilen 6 katlı yeni belediye binası büyük ilgi çekiyor.

Merkez Yeni Mahalle'de iki yıl önce 5 bin 100 metrekare üzerine inşa edilmeye başlanan ve 50 araçlık otopark, sinema ve konferans salonu, 11 iş yeri, kafeteryanın da yer aldığı bina, Hz. Nuh'un Gemisi görüntüsüyle dikkatleri üzerine topluyor.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nuh'un Gemisi'nin Cudi Dağı'nda olduğundan yola çıkarak binanın gemi şekilde inşa edildiğini söyledi.

Tamamlanan binanın bu ay içerisinde hizmete açılacağını aktaran Yarka, "Binanın Nuh'un Gemisi siluetinde olması büyük ilgi uyandırdı. Gece ve gündüz farklı görünen binamızın sosyal medyada bilinirliği artıyor." dedi.

İhtiyaç sahibi aileler için sosyal market de yer alacak

Binanın kendilerinden önceki görevlendirme yapılan belediye yönetimince yapımına başlandığını işaret eden Yarka, şöyle konuştu:

"5 bin 100 metrekare alan üzerine oluşturulan binamız son derece modern bir şekilde inşa edildi. Binanın şekline bakan bir daha bakıyor. Bu bölgenin sembol binalarından biri olacak. Hud suresinde Nuh'un Gemisi'nin Cudi'de olduğu gerçeğinden yola çıkılarak yapılan binamız en güzel şekilde halkımıza içerisindeki ekibiyle hizmet verecek. İş yerlerinden ikisini belediyenin sosyal market olarak kullanacağız. Bu marketten ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bir nebze olsa ihtiyaçlarını karşılayacağız."

Vatandaşlar memnun

Vatandaşlardan Mehmet Bilir, mimarisi ve görünüşüyle yeni belediye binasını beğendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bir Şırnaklı olarak böylesine güzel bir esere sahip olmamızdan gurur duyuyorum. Hz. Nuh'un şehrine ancak böyle bir eser yakışırdı. Biz yıllardır anlatıyorduk fakat bunu nasıl dile getireceğimizi bilemiyorduk. Sağ olsun Şırnak Belediyesi yönetimi buna el attı. Hz. Nuh'un Gemisi görünümlü belediye binası inşa edildi. Şehrimize renk katan binanın gece ayrı, gündüz ayrı bir güzelliği var."

Üniversite öğrencisi Selman Barkın da Nuh'un Gemisi'nin ilin simgesi olduğunu belirterek "Bina gerçekten güzel mimarisiyle dikkati çekiyor. Konumu itibarıyla da kentin merkezinde yer alıyor. Geçenler bir daha bakıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Taşrada, yeni atanan Vali böyle karşılanır
19 Haziran 2020 01:30		 4 bin 29 emniyet personeli bir üst rütbeye terfi ettirildi
19 Haziran 2020 00:33
Türkiye Novi Pazar'a Başkonsolosluk açacak
18 Haziran 2020 23:55		 Öğrencilerin karneleri e-okul üzerinden erişime açıldı
18 Haziran 2020 23:47
TİGEM haralarında 362 tay dünyaya gözlerini açtı
18 Haziran 2020 21:41		 Ataması yapılan 8 Vali görevine başladı
18 Haziran 2020 21:03
'Cerrahpaşa International' kuruldu
18 Haziran 2020 20:55		 Ankara'da sınav günü toplu ulaşım ücretsiz olacak
18 Haziran 2020 20:26
Rekabet Kurulu, sözlü savunma toplantısı yapacak
18 Haziran 2020 20:13		 Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS için açık tutulacak
18 Haziran 2020 19:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:30 - Taşrada, yeni atanan Vali böyle karşılanır01:27 - Korona virüs salgınında iyileşenlerin sayısı 4,5 milyonu geçti01:08 - Yunan Sahil Güvenlikleri: Göçmenleri açık denizde bıraktılar01:04 - MSB: Tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Çad'a indi01:02 - Öğretmenlerin hizmet puanlarını artıran yeni faaliyetler belli oldu00:38 - Tapu ve Kadastro Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı00:35 - Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik00:33 - 4 bin 29 emniyet personeli bir üst rütbeye terfi ettirildi00:20 - 4626 hakim ve savcının görev değişikliği Resmi Gazetede yayımlandı00:11 - Maaş haczi sıralaması nasıl belirlenir?
00:10 - İdari izinli öğretmene, seminer döneminde, ek ders ödenir mi?00:03 - 19 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları00:01 - Büyükşehirlerde, mahalleye dönüşen köylerde yer alan lojmanlardan kira bedeli alınır mı?23:55 - Türkiye Novi Pazar'a Başkonsolosluk açacak23:47 - Öğrencilerin karneleri e-okul üzerinden erişime açıldı23:37 - Ertuğrul Özkök: İki kez bombalı suikastten kurtuldum23:31 - Yerköprü Şelalesi misafirlerini ağırlamaya başladı23:29 - Sağlık Bakanlığı'ndan, 'VC' görüşmelerine ilişkin açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vaka sayıları artıyor, sizce hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik
4 bin 29 emniyet personeli bir üst rütbeye terfi ettirildi
Öğretmenlerin hizmet puanlarını artıran yeni faaliyetler belli oldu
İdari izinli öğretmene, seminer döneminde, ek ders ödenir mi?
Büyükşehirlerde, mahalleye dönüşen köylerde yer alan lojmanlardan kira bedeli alınır mı?
Maaş haczi sıralaması nasıl belirlenir?
4626 hakim ve savcının görev değişikliği Resmi Gazetede yayımlandı
19 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
Tapu ve Kadastro Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
MSB: Tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Çad'a indi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
terör örgütünün siyasi ayağı 4
istanbul,ankara ve bursa'da maske zorunluluğu getirilmesi 5
kredi kartı 1
İstanbul'un simgesi ayasofya 2
Hüküm vermek 2
adliyelerde yaşanan aşırı yoğunluk 2
istanbul'u anında kilitleriz 2
deksametazon 2
nihat özdemir'in fb kongre üyeliğinden istifa etmesi 1
ayasofya'yı camii olarak ziyarete açabiliriz 1
SON İLANLAR
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 46 sağlık personeli alacak
İskenderun Teknik Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Çukurova Üniversitesi sözleşmeli 295 sağlık personeli alacak
Devlet Arşivleri Başkanlığı 45 İşçi Alacak
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Gökçebey SYDV 1 İşçi Alacak
Tokat Erbaa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Kütahya SYDV 1 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam