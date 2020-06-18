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TB2 İHA, 361 yangın kulesinin görevini tek başına yapacak

Baykar Savunma Teknik Müdürü Bayraktar, TB2 İHA'nın gece gündüz uçarak 361 yangın gözetleme kulesinin yaptığı görevi gökyüzünden gerçekleştireceğini söyledi
 18 Haziran 2020 22:18
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TB2 İHA, 361 yangın kulesinin görevini tek başına yapacak

Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3Vakfi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TB2 İHA'nın gece gündüz uçarak 361 yangın gözetleme kulesinin yaptığı görevi gökyüzünden gerçekleştireceğini söyledi.

Bayraktar'ın sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle;

Bayraktar TB2 İHA, gece gündüz uçarak 361 yangın gözetleme kulesinin yaptığı görevi gökyüzünden gerçekleştirecek. Kendi teknolojilerimizi geliştirdikçe ülkemizin her derdine çare bulabiliriz.
Memurlar.Net
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