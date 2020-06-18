TB2 İHA, 361 yangın kulesinin görevini tek başına yapacak
Baykar Savunma Teknik Müdürü Bayraktar, TB2 İHA'nın gece gündüz uçarak 361 yangın gözetleme kulesinin yaptığı görevi gökyüzünden gerçekleştireceğini söyledi
|18 Haziran 2020 22:18
|Yazdır
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3Vakfi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TB2 İHA'nın gece gündüz uçarak 361 yangın gözetleme kulesinin yaptığı görevi gökyüzünden gerçekleştireceğini söyledi.
Bayraktar'ın sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle;
Bayraktar TB2 İHA, gece gündüz uçarak 361 yangın gözetleme kulesinin yaptığı görevi gökyüzünden gerçekleştirecek. Kendi teknolojilerimizi geliştirdikçe ülkemizin her derdine çare bulabiliriz.
Bayraktar TB2 İHA, gece gündüz uçarak 361 yangın gözetleme kulesinin yaptığı görevi gökyüzünden gerçekleştirecek.Selçuk Bayraktar (@Selcuk) June 18, 2020
Kendi teknolojilerimizi geliştirdikçe ülkemizin her derdine çare bulabiliriz.#MilliTeknolojiHamlesi ️🌳🇹🇷 https://t.co/FdpHU1JJDy
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|SOHO Teleskobu 4 bininci kuyruklu yıldızı tespit etti
18 Haziran 2020 21:28
|Twitter'a yeni özellik: Sesli tweet
18 Haziran 2020 08:45
|Otomotiv devinden scooter atağı!
17 Haziran 2020 09:12
|WhatsApp'ta 'para transferi' dönemi başladı
16 Haziran 2020 10:54
|Genç girişimciler gözünü zirveye dikti
15 Haziran 2020 20:29
|NASA, Mars keşif aracı Perseverance'ın fırlatılışını erteledi
13 Haziran 2020 16:47
|Türkiye'nin ilk raylı sistemler aküsünü ASPİLSAN üretildi
13 Haziran 2020 16:10
|İşte WhatsApp'a gelecek 5 yeni özellik
13 Haziran 2020 14:21
|Siber vatan: Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çekmişti
12 Haziran 2020 07:35
|Nokia 108 MP'lik telefon ile geri dönüyor
11 Haziran 2020 14:06