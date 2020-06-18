Selçuk Bayraktar, öğretmenlerin seminer programında konuşacak
Milli Eğitim Bakanlığı 22 ila 30 Haziran 2020 tarihleri arasındaki online mesleki çalışma programını yayınladı
|18 Haziran 2020 22:25
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MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı 22-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek mesleki çalışmaların online- uzaktan gerçekleştirileceğini açıklamıştı.
Milli Eğitim Bakanlığı, 22 ila 30 Haziran 2020 tarihleri arasındaki online mesleki çalışma programını yayınladı.
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar 25 Haziran'da öğretmenlerin seminer programında konuşacak. Seminerde ayrıca Prof. Dr. İlber Ortaylı, Öcal Oğuz ve Erdem Erkul'da konuşacak.Flaş! Öğretmenlerin seminerleri online yapılacak
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