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FETÖ'den gözaltına alınan astsubay tutuklandı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan astsubay tutuklandı.
 18 Haziran 2020 22:34
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FETÖ'den gözaltına alınan astsubay tutuklandı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan astsubay tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Samsun'un Ayvacık ilçesinde jandarma astsubay olarak görev yapan şüpheli, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Çarşamba adliyesine sevk edilen zanlı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade verdiği İzmir'deki adli makamlarca tutuklandı.

Anadolu Ajansı
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