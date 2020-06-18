1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğrencilerine 'askıda ödev' uygulaması ile ders verdi

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde öğretmen Sinan Alp, telefonunu çektmediğ interneti olmayan Kalecik köyünde, öğrencilerine pandemi sürecinde 'askıda ödev' uygulaması ile ders verdi. Yaptığı etkinliklerle okulun çehresini değiştirip, öğrencilerin ufkunu açtığını belirten öğretmen Alp, "Her gün için planlanmış etkinliklerle aile katılımlı etkinlikleri çoğalttım. Poşet dosyaya koyup okul penceresine yerleştirdim. Köydeki evleri tek tek dolaşıp öğrencilerime ve velilerine askıda ödev uygulamamızı anlattım. Ruloların içine silgi, kalem, kalemtıraş, renkli kağıt ve çikolata koydum. Güzelce jüt iple bağladım ve pencereye yerleştirdim. Bazen de köyde kapı kapı gezip vermeye başladım etkinlikleri. Kapıda muhabbet de ederek psikososyal destek vermek istedim" dedi
 18 Haziran 2020 22:38
Yazdır
Öğrencilerine 'askıda ödev' uygulaması ile ders verdi

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde öğretmen Sinan Alp, telefonunu çektmediğ interneti olmayan Kalecik köyünde, öğrencilerine pandemi sürecinde 'askıda ödev' uygulaması ile ders verdi. Yaptığı etkinliklerle okulun çehresini değiştirip, öğrencilerin ufkunu açtığını belirten öğretmen Alp, "Her gün için planlanmış etkinliklerle aile katılımlı etkinlikleri çoğalttım. Poşet dosyaya koyup okul penceresine yerleştirdim. Köydeki evleri tek tek dolaşıp öğrencilerime ve velilerine askıda ödev uygulamamızı anlattım. Ruloların içine silgi, kalem, kalemtıraş, renkli kağıt ve çikolata koydum. Güzelce jüt iple bağladım ve pencereye yerleştirdim. Bazen de köyde kapı kapı gezip vermeye başladım etkinlikleri. Kapıda muhabbet de ederek psikososyal destek vermek istedim" dedi

İlçeye bağlı Kalecik köyünde görev yapan öğretmen Sinan Alp, interneti olmayan Kalecik köyündeki öğrencilerine pandemi sürecinde 'askıda ödev' uygulaması ile eğitim veriyor. Dört yıldan beri görev yaptığı köyde okulun çehresini değiştiren Alp, koronavirüs salgınından önce okulda sıra dışı birçok uygulamaya imza attı. Okulda öğrencilerle survivor gibi yarışmalardan, şiir dinletisine, sınıfta kurduğu ahşap ve seramik atölyesinden, askıda icat ve mucitler projesine kadar birçok etkinlik gerçekleştirdi. Ayrıca birçok program düzenleyerek velileri de okul hayatına dahil etti.

'AKŞAMLARI OTOSTOPLA İLÇEYE DÖNÜYORDUM'

Okulun 4 yıl önce fiziksel olarak çok kötü durumda olduğunu anlatan Sinan Alp, "Yıkık dökük olan sınıfımı biraz temizleyip çocuklarımla tanıştım. İdealist öğretmenim ya kırık tahtanın üstüne bir söz yazdım. Onlar okuyacak ve ilk ısınmayı sağlayacaktım. Yazdım, döndüm sınıfa ama maalesef ki okuyabilen öğrenci olmadı. Öğrenciler 4'üncü sınıfa gidiyordu ama daha harfleri zar zor bir araya getiriyorlardı. O an yıkıldım, ne yapacağımı şaşırdım. Bir yerden başlamak gerek diyerek işe koyuldum. Sıkı bir uğraş sonunda önce okulun kaba onarımını yapmaya başladık. Sınıfımız artık temizlenmişti. İlçeden beyaz tahta, yeni masa, sıralar getirdim. En temelden başladık. Bazen akşama kadar okulda kalıp otostopla ilçeye dönmek zorunda kaldım ama çocuklarım 2 ay gibi bir sürede toparlandı. Daha çok ilgi çeksin diye sınıfta sürekli yeni düzenlemeler yaptım. Girişimlerim, emeklerim cevap veriyor, insanlar destek olmak istiyordu. İkinci senenin sonunda okulumuz bambaşka bir havaya büründü. Bu arada sürekli velilere ulaşmaya çalışıyordum. Bazen kızsalar da öğrencilerime olan ilgime, sevgime kayıtsız kalamadılar. Annelerle kahvaltı, babalarla mangal tarzı etkinlikler, doğum günü kutlamaları, Yaşlılar Haftası'nda köyün tüm yaşlılarını ziyaret gibi etkinlikler arttıkça bir aile gibi olduk. Şiirlerle, türkülerle, oyunlarla, müzikle ve en önemlisi velilerle eğitimimizi devam ettiriyoruz. Çocuklarım artık hayal kurmaya başladı. Yüksek rakımlı bir yerde yaşadıkları için yarısından fazlası pilot olmak istiyor" dedi.

'VİRÜS AVCILARI' İLE SELAMLAMA ŞEKLİNİ BİLE DEĞİŞTİRDİ

Koronavirüsün, dünyada yayılma sürecinde öğrencilerini sürekli bilgilendirdiğini ve selamlaşma şekillerini bile değiştirdiklerini dile getiren Alp, şunları kaydetti: "Süreçle birlikte önce 'virüs avcıları' adı ile bir oyun kurgusu yaparak, eldiven, maske ve bonelerimizle sınıfımızı, halılarımızı, minderlerimizi ve okulumuzu baştan aşağı yıkayarak dezenfekte ettik. Bu oyunu evde de aileleriyle oynamalarını istedim. Anneler, babalar, tüm köy halkı kendi evinde birer virüs avcısı olmuşlardı. Okulların tatil edilmesinden bir hafta sonra uzaktan eğitim kararı ile birlikte köyde internetin çekmediğini hatırladım. Etkinlik çalışmalarını bitirdim ve her gün ilçeden okula gittim. Her gün için planlanmış etkinliklerle aile katılımlı etkinlikleri çoğalttım. Poşet dosyaya koyup okul penceresine yerleştirdim. Köydeki evleri tek tek dolaşıp öğrencilerime ve velilerine askıda ödev uygulamamızı anlattım. Artık köyün girişinde arabamı gören öğrencilerim okula gelmeye başlamışlardı. Onlara 'artık askıda etkinlik ve ödev projemiz var. Arabayı her gördüğünüzde, gelip pencereden alabilirsiniz' dedim. Ertesi hafta gittiğimde öğrencileri şaşırtmak için etkinliklerini rulo şeklinde paketledim. Ruloların içine silgi, kalem, kalemtıraş, renkli kağıt ve çikolata koydum. Güzelce jüt iple bağladım ve pencereye yerleştirdim. Bazen de köyde kapı kapı gezip vermeye başladım etkinlikleri. Kapıda muhabbet de ederek psikososyal destek vermek istedim. Çocuklar ve velilerin gözlerinden 'bu kadar da olmaz' bakışlarını yüreğimin tam ortasında hissettim. Kah güldük kah gözlerimiz doldu ama çocuklara güçlü olduğumuzu hissettirmeyi başardık. Bugün de çocuklarıma ödevlerinin yanında oyuncak ve çikolata getirdim. Pandemi sürecini fırsat bilerek okulu baştan aşağı elden geçirdik. Veliler gündüz çalıştığı için akşam saatlerinde binanın dış duvarlarını birlikte boyadık. Çatısını onardık."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin de köy okulunu ziyaret ederek Sinan Alp'i tebrik etti. Alp'in köy okulundaki öğrencilerine ulaşma gayreti ve azminin takdire şayan bir uygulama olduğunu kaydetti. Birleştirilmiş sınıfta eğitim gören öğrenciler telefon ve internetin olmamasına önce üzüldüklerini ancak daha sonra öğretmenlerinin her gün okula gelip kendileri ile ilgilenmeleriyle mutlu olduklarını anlattılar. Öğrenci velisi ve köy muhtarı Mehmet Ali Aslan da öğretmenin köye atanması ile hem okulun hem de köyün değiştiğini anlatarak, bugüne kadar bu kadar azimli başka bir öğretmen görmediklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜ

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Selçuk Bayraktar, öğretmenlerin seminer programında konuşacak
18 Haziran 2020 22:25		 Öğretmen ve öğrencileri okul bahçesinde sebze üretiyor
13 Haziran 2020 19:04
Öğretmenler, LGS öncesi köy okullarının sıra ve masalarını yeniledi
12 Haziran 2020 22:59		 Engelli öğretmen ve milli sporcu atama duyurusu
12 Haziran 2020 17:57
MEB Yönetici Görevlendirmede İl Dışı ve Takvim Sorunu
12 Haziran 2020 11:00		 Sözleşmeli öğretmenliğe başvurular yarın sona erecek
11 Haziran 2020 12:07
Meslek lisesi öğretmeni 'giyilebilir sosyal mesafe ölçüm cihazı' tasarladı
11 Haziran 2020 11:34		 Öğretmenler, semineri yüzyüze ama bazı kurul toplantılarını video konferansla yapacak
11 Haziran 2020 10:05
Elif öğretmen: Bakanımız Ziya Selçuk'u örnek alıyorum
10 Haziran 2020 23:41		 Öğretmenin tilkiyle gülümseten diyaloğu
10 Haziran 2020 22:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:30 - Taşrada, yeni atanan Vali böyle karşılanır01:27 - Korona virüs salgınında iyileşenlerin sayısı 4,5 milyonu geçti01:08 - Yunan Sahil Güvenlikleri: Göçmenleri açık denizde bıraktılar01:04 - MSB: Tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Çad'a indi01:02 - Öğretmenlerin hizmet puanlarını artıran yeni faaliyetler belli oldu00:38 - Tapu ve Kadastro Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı00:35 - Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik00:33 - 4 bin 29 emniyet personeli bir üst rütbeye terfi ettirildi00:20 - 4626 hakim ve savcının görev değişikliği Resmi Gazetede yayımlandı00:11 - Maaş haczi sıralaması nasıl belirlenir?
00:10 - İdari izinli öğretmene, seminer döneminde, ek ders ödenir mi?00:03 - 19 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları00:01 - Büyükşehirlerde, mahalleye dönüşen köylerde yer alan lojmanlardan kira bedeli alınır mı?23:55 - Türkiye Novi Pazar'a Başkonsolosluk açacak23:47 - Öğrencilerin karneleri e-okul üzerinden erişime açıldı23:37 - Ertuğrul Özkök: İki kez bombalı suikastten kurtuldum23:31 - Yerköprü Şelalesi misafirlerini ağırlamaya başladı23:29 - Sağlık Bakanlığı'ndan, 'VC' görüşmelerine ilişkin açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vaka sayıları artıyor, sizce hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik
4 bin 29 emniyet personeli bir üst rütbeye terfi ettirildi
Öğretmenlerin hizmet puanlarını artıran yeni faaliyetler belli oldu
İdari izinli öğretmene, seminer döneminde, ek ders ödenir mi?
Büyükşehirlerde, mahalleye dönüşen köylerde yer alan lojmanlardan kira bedeli alınır mı?
Maaş haczi sıralaması nasıl belirlenir?
4626 hakim ve savcının görev değişikliği Resmi Gazetede yayımlandı
19 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
Tapu ve Kadastro Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
MSB: Tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Çad'a indi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ayasofya'yı camii olarak ziyarete açabiliriz 1
Hüküm vermek 2
istanbul,ankara ve bursa'da maske zorunluluğu getirilmesi 5
corona virüs vaka sayısı 1
nihat özdemir'in fb kongre üyeliğinden istifa etmesi 1
ayasofya'nın ibadete açılması 1
maskeyi çeneye takmak 5
90 lardaki gibi şarkıların yapılamaması 1
17.06.2020 ekrem imamoğlu'nun taksi açıklaması 1
e-use 1
SON İLANLAR
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 46 sağlık personeli alacak
İskenderun Teknik Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Çukurova Üniversitesi sözleşmeli 295 sağlık personeli alacak
Devlet Arşivleri Başkanlığı 45 İşçi Alacak
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Gökçebey SYDV 1 İşçi Alacak
Tokat Erbaa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Kütahya SYDV 1 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam