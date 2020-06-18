Süleyman Soylu'dan Saygı Öztürk'e: Yalan!

Sözcü yazarı Saygı Öztürk bugünkü yazısında, bir bürokratın yükseliş öyküsünü yazdı. Ancak Saygı Öztürk yazısında "Ali Ayvazoğlu, ilçe binasına sıkça gidip gelmeye başladı. Evli olan Ali Ayvazoğlu , Bahar Hanım'la dostluğunu ilerletti. Ayvazoğlu eşinden ayrıldı ve Bahar Hanım'la evlendi." gibi ifadelerle bir hanım milletvekilinin hem özel hayatına girdi hem namusunu konu edindi.

Saygı Öztürk'ün bu ifadelerine en sert tepkiyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi. Soylu "İnsanlık görevimi yapıyorum. Saygı Öztürk'ün bu yazısı namussuzluktur. Bahar Hanım ahlaklı, faziletli bir kadındır" dedi.

İnsanlık görevimi yapıyorum

Saygı Öztürk'ün bu yazısı namussuzluktur

Bahar Hanım ahlaklı, faziletli bir kadındır

Ali Beye minnettarız Trabzon turizmini ayağa kaldırdı

Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır https://t.co/9y0S1BtZY3 Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 18, 2020

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklama öncesinde Halk TV sunucusu da tepki gösterdi. Ama sunucu daha sonra gelen tepkiler üzerine, sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.

Saygı Öztürk'ün @baharayvazoglu'na yönelik rezil yazısına Halk Tv sunucusu bile dayanamayıp tepki göstermiş.



Fakat sonra ne olmuş?



Her zamanki gibi "özgür medya" diye yalan yere bağıran kirli zihinler sunucuya baskı yapmaya başlamış.



Şaşırmadık! pic.twitter.com/I630FobObx Ömer Arvas (@omerarvas) June 18, 2020

Gün içerisinde bazı gazeteciler ve siyasetçiler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç basın toplantısı yaptı.

TBMM Basın Toplantısı Canlı Yayın ?? https://t.co/IqPqcx3DqG Engin Özkoç (@enginozkoc) June 18, 2020

İçişleri Bakanı Soylu ise bir kadının namusuna dil uzatılmasına, CHP'nin sahip çıkmasını kınadı.

Saygı Öztürk ise bu gece KRT TV'ye çıktı. Öztürk burada gözyaşlarını tutamadı.

Saygı Öztürk'ü ağladı...

Gerçekten ülkemize yazık oluyor...

pic.twitter.com/shP8w99Xyv Gökhan ÖZBEK (@gokhanozbek) June 18, 2020

Süleyman Soylu ise bir açıklama daha yaparak, Saygı Öztürk'ün yazısının, kişisel hayata ve namusa giren, ilgili bölümü paylaştı. Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "1- Haysiyet cellatlığı yaptın 2- Şimdi de yalan söylüyorsun. Seni Türkiye'nin tüm namuslu insanlarına şikayet ediyorum" dedi.