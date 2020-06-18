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ABD ile AB arasında "Google vergisi" krizi

Avrupa ülkeleri, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Google ve Facebook gibi internet devlerine uygulanacak vergilerin görüşüldüğü Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) müzakerelerinden çekilmesine sert tepki gösterdi.
 18 Haziran 2020 22:59
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ABD ile AB arasında

Avrupa ülkeleri, ABD arasında dünyaca ünlü arama motoru Google'a ilişkin vergilendirme yeni bir krize yol açtı. Fransa olmak üzere bir çok AB ülkesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Google ve Facebook gibi internet devlerine uygulanacak vergilerin görüşüldüğü Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) müzakerelerinden çekilmesine sert tepki gösterdi.

FRANSA'DAN "KIŞKIRTMA" ÇIKIŞI

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Marie, konuya ilişkin yaptığı açıklamada,Washington yönetiminin çekilme kararını "kışkırtma" olarak niteleyerek, ABD'nin bu hamlesine rağmen vergi uygulamasının süreceğini kaydetti. Öte yandan, İngiliz medyası ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin'in Fransa, İspanya, İtalya ve İngiltere maliye bakanlarına gönderdiğini duyurmuştu. Söz konusu mektupta Amazon ve Google gibi internet devlerinin de aralarında bulunduğu büyük internet şirketlerine uygulanacak dijital vergilerle ilgili yürütülen müzakerelerden ABD'nin çekildiği bildirilmişti.

VERGİLERİN ÇOĞU AB ÜLKELERİNE ÖDENİYOR

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyelerinin vergi konusunda bir anlaşmaya varmak üzere olduğunu söyleyen Fransa Maliye Bakanı Le Marie, "ABD'nin bu mektubu tüm OECD üyelerine karşı bir kışkırtmadır" dedi. Avrupa'da Google, Amazon, Facebook gibi teknoloji firmaları, vergilerinin çoğunu, genel merkezlerinin bulunduğu AB ülkelerine ödüyor. Küresel vergi kurallarının dijital çağa uyarlanmasını öngören müzakerelerde OECD üyesi 140 ülke yer alıyor ve 2020 sonuna kadar bir anlaşmaya varılması hedeflendiği kaydedildi.
DHA
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