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'Sakin cennet Uzundere' alternatif tatil seçeneği sunuyor

"Türkiye'nin 11. sakin kenti" Uzundere, yeni tip koronavirüsle mücadelede normal hayata geçilmesiyle misafirlerini ağırlamayı bekliyor.
 18 Haziran 2020 23:01
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'Sakin cennet Uzundere' alternatif tatil seçeneği sunuyor

Erzurum'a 90 kilometre uzaklıktaki Uzundere, doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi yapıları ve sunduğu ekstrem spor imkanıyla her yıl binlerce turisti ağırlıyor.

Tortum Şelalesi, Tortum Gölü, Yedigölleri, yaylaları, Öşvank Kilisesi, yüksek sıradağları ve ormanları ve 12,3 metre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun ve geniş alanlı cam seyir terasında sunduğu görsel şölenle görenleri büyüleyen Uzundere, ekstrem sporlarındaki imkanlarıyla da yamaç paraşütü ile rafting sporcularının gözde merkezi arasında yer alıyor.

Kuş seslerinin yankılandığı yeşil doğa içinde ziyaretçilerine, kamp ve piknik yapma imkanı sunan ilçe, Kovid-19 kapsamında normal hayata geçilmesiyle kapılarını doğaseverlere açtı.

Tarihi ve doğal güzellikler bir arada

Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uzundere'nin tarihi ve doğal güzellikleri barındıran şirin bir ilçe olduğunu söyledi.

Uzundere'nin ekstrem sporları açısından dünyadaki önemli coğrafyalardan biri olduğunu ifade eden Aktoprak, "Uzundere yamaç paraşütü ve buz tırmanışı ile Tortum Gölünde rafting ve kano yapabileceğiniz çok ekstra özellikleri barındırıyor. Risk durumuna göre adrenalin seviyesi yüksek, orta ve yeni başlayanlar için düzenlediğimiz güvenli rafting parkurumuz var. Misafirlerimiz güvenle adrenalin dolu rafting ve ekstrem sporları yapabilecek." dedi.

Aktoprak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Kovid-19 sürecinin başarılı yönetildiğini ve süreçte ilçede tek vaka dahi görülmediğini belirterek, bölgede dezenfeksiyon işlemlerinin aralıksız yapıldığını anlattı.

Aktoprak, ailelere doğal manzaralar eşliğinde piknik, gençlere de adrenalin dolu alternatif ekstrem sporları imkanı sunduklarını dile getirdi.

Bölgeye bungalov evler ve turistik oteller yapılıyor

İlçenin doğal güzellikleriyle hayran bıraktırdığını vurgulayan Aktoprak, şöyle konuştu:

"Günübirlik gelenler, sıcak bir iklimle bağlı olarak bahçesinde, dalında meyve çeşitlerini tadacak. Gençler Çoruh Vadisi'nin Tortum Çayı'nda rafting yapıp akabinde aynı gün gölde kanoya binebilecek. Tortum Şelalesinin muazzam görsel şöleni ve seyrine doyum olmayacak doğal manzaralarla karşılaştıkları gibi Öşvank Kilisesi ve tarihi alanlarda bol bol gezme imkanı bulacaklar. Kanada, Hollanda ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelenler buranın nimetlerinden faydalanıyor. Herkesi yeşil ve saklı cennet Uzundere'nin nimetlerini keşfetmeye bekliyoruz."

Uzundere Kaymakamı Hakan Şeker de Türkiye'nin en güvenli rafting parkurundan birinin Uzundere'de olduğuna dikkati çekti.

Belediye ve kamu kurumlarıyla ilçeye değer katmak için çalıştıklarını söyleyen Şeker, şunları kaydetti:

"Misafirlerin ilçede daha fazla vakit geçirip konaklaması için Atatürk Üniversitesi butik otel hizmeti sunacak ve çok yakında açılışını yapacağız. İlçemize 20 bungalov ev yapılıyor, bunlarla ilçedeki konaklama problemi çözülecek. Belediyemizin de otel projesi var, üzerinde çalışıyoruz."

Anadolu Ajansı
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