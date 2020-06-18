'Saygı Öztürk siyasi tasarrufu eleştirmiyor, kadına iftira atıyor'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Trabzon Milletvekilimiz Bahar Ayvazoğlu ve ailesini hedef alan, ahlak dışı imalarla dolu yazıyı kınıyoruz. Söz konusu olan, siyasi veya idari tasarruflarla ilgili bir eleştiri değil, kadına dönük şiddet ve iftiradır." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından, bir gazetede yer alan, Ayvazoğlu'na yönelik yazıya ilişkin paylaşımda bulundu. Söz konusu yazıyı eleştiren Çelik, şunları kaydetti:

"Trabzon Milletvekilimiz Ayvazoğlu ve ailesini hedef alan, ahlak dışı imalarla dolu yazıyı kınıyoruz. Söz konusu olan, siyasi veya idari tasarruflarla ilgili bir eleştiri değil, kadına dönük şiddet ve iftiradır. Defalarca söyledik, aile meselesi her türlü siyasi tartışmanın dışında tutulmalıdır. Maalesef siyasi alanda ya da eleştiri çizgisinde durma yetenekleri olmayanlar, aile kavramlarına saygısızca şiddet uygulamaktadır. Söz konusu olan, bir siyasi tartışma ya da gazetecilik faaliyeti olarak eleştiri değildir. Ahlak dışı imalarla dolu, kuvvetle kınanması gereken ve bir kadının saygınlığını hedef alan bir şiddettir. Bu iftira ve şiddet girişimini mahkum ediyoruz."

Çelik, bu iftiraya destek veren siyasilerin, kendileri için bir utanç üretmiş olacağına işaret ederek, "Kadınlara dönük iftira ve şiddete karşı durmak, ilke meselesidir. İftiranın ve şiddetin sözcülüğünü yapmak, ahlaksızlığın paydaşı olmaktır." ifadelerini kullandı.