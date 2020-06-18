'Saygı Öztürk siyasi tasarrufu eleştirmiyor, kadına iftira atıyor'
|18 Haziran 2020 23:04
|Yazdır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Trabzon Milletvekilimiz Bahar Ayvazoğlu ve ailesini hedef alan, ahlak dışı imalarla dolu yazıyı kınıyoruz. Söz konusu olan, siyasi veya idari tasarruflarla ilgili bir eleştiri değil, kadına dönük şiddet ve iftiradır." ifadelerini kullandı.
Çelik, Twitter hesabından, bir gazetede yer alan, Ayvazoğlu'na yönelik yazıya ilişkin paylaşımda bulundu. Söz konusu yazıyı eleştiren Çelik, şunları kaydetti:
"Trabzon Milletvekilimiz Ayvazoğlu ve ailesini hedef alan, ahlak dışı imalarla dolu yazıyı kınıyoruz. Söz konusu olan, siyasi veya idari tasarruflarla ilgili bir eleştiri değil, kadına dönük şiddet ve iftiradır. Defalarca söyledik, aile meselesi her türlü siyasi tartışmanın dışında tutulmalıdır. Maalesef siyasi alanda ya da eleştiri çizgisinde durma yetenekleri olmayanlar, aile kavramlarına saygısızca şiddet uygulamaktadır. Söz konusu olan, bir siyasi tartışma ya da gazetecilik faaliyeti olarak eleştiri değildir. Ahlak dışı imalarla dolu, kuvvetle kınanması gereken ve bir kadının saygınlığını hedef alan bir şiddettir. Bu iftira ve şiddet girişimini mahkum ediyoruz."
Çelik, bu iftiraya destek veren siyasilerin, kendileri için bir utanç üretmiş olacağına işaret ederek, "Kadınlara dönük iftira ve şiddete karşı durmak, ilke meselesidir. İftiranın ve şiddetin sözcülüğünü yapmak, ahlaksızlığın paydaşı olmaktır." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Yunan Sahil Güvenlikleri: Göçmenleri açık denizde bıraktılar
19 Haziran 2020 01:08
|4626 hakim ve savcının görev değişikliği Resmi Gazetede yayımlandı
19 Haziran 2020 00:20
|Ertuğrul Özkök: İki kez bombalı suikastten kurtuldum
18 Haziran 2020 23:37
|Sağlık Bakanlığı'ndan, 'VC' görüşmelerine ilişkin açıklama
18 Haziran 2020 23:29
|Türkiye, Çad'a ikinci kez tıbbi malzeme gönderdi
18 Haziran 2020 23:25
|Süleyman Soylu'dan Saygı Öztürk'e: Yalan!
18 Haziran 2020 22:55
|HDP'li 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti
18 Haziran 2020 22:41
|Türk gemisi, Fransız gemisine yakıt ikmali dahi yapmış
18 Haziran 2020 22:03
|TAGEM genel müdürü, elektrikli traktör için tarih verdi
18 Haziran 2020 21:51
|Bakan Kasapoğlu AA Editör Masası'na konuk olacak
18 Haziran 2020 21:27