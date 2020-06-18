MEB'den sorumluluk sınavlarına ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakan yardımcısı Mustafa Safran, sorumluluk sınavlarıyla ilgili açıklama yaptı.
|18 Haziran 2020 23:09
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Milli Eğitim Bakan yardımcısı Mustafa Safran'nın sosyal medya hesabından ayptığı açıklama:
1- Ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf düzeylerinde yapılması planlanan sorumluluk sınavları, yine aynı tarihler arasında, sadece 12.Sınıflardan isteyen öğrencilerimize yönelik uygulanacaktır.
2- Diğer sınıflardaki öğrencilerimiz Eylül ayında yapılacak sınavlara katılacak olup herhangi hak kaybına uğramayacaklardır. Tüm öğrencilere başarılar dilerim.
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