Türkiye, Çad'a ikinci kez tıbbi malzeme gönderdi
Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, ikinci kez gönderdiği tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak, Afrika ülkesi Çad'a ulaştı.
|18 Haziran 2020 23:25
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Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, ikinci kez gönderdiği tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak, Afrika ülkesi Çad'a ulaştı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, sabah saatlerinde Ankara'dan hareket eden askeri kargo uçağının Çad'a indiği bildirildi.
Paylaşımda, uçağın havaalanındaki fotoğraflarına da yer verildi.
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