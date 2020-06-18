Yerköprü Şelalesi misafirlerini ağırlamaya başladı
|18 Haziran 2020 23:31
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Konya'nın Hadim ilçesinde derin vadisi ve doğal güzelliğiyle ziyaretçileri büyüleyen, yeşil ile mavinin buluştuğu Yerköprü Şelalesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süre evden çıkmayan vatandaşların ilgi odağı oldu.
Konya'ya 100, ilçe merkezine 30 kilometre mesafede, Aladağ bölgesinde Göksu Nehri üzerinde yer alan Yerköprü Şelalesi, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri durumunda bulunuyor.
Kovid-19 salgını kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle evde bunalan vatandaşlar, normalleşme süreciyle birlikte, 25 metreden akan buz gibi suyu ve doğal güzelliğiyle öne çıkan şelaleyi geziyor.
Manzarasında fotoğraf çektirmek ya da öz çekim yapmak isteyen birçok kişinin adeta sıraya girdiği şelale, çevre düzenlemesinin ardından ziyaretçilerine çevresinde piknik yapma imkanı da sunuyor.
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