Öğrencilerin karneleri e-okul üzerinden erişime açıldı
Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri e-okul üzerinden erişime açıldı.
|18 Haziran 2020 23:47
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Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri elektronik ortamda erişime açıldı.
Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.
Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerini belirlenecek tarihlerde okullarından alabilecek.
Virüs önlemleri nedeniyle uzaktan eğitim alan öğrencilerin ikinci dönem için notları hesaplanmayacak. Karneye birinci dönem notları yıl sonu notu olarak geçecek.MEB'den karne ve diploma açıklaması
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