Türkiye Novi Pazar'a Başkonsolosluk açacak
|18 Haziran 2020 23:55
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Nüfusunun büyük çoğunluğunu Boşnakların oluşturduğu Sancak bölgesi, bugün Sırbistan'ın güneybatısı ile Karadağ'ın kuzeydoğusunu kapsıyor. Sırbistan sınırları içinde kalan Novi Pazar, Sancak bölgesinin en büyük şehri konumunda.
Osmanlı döneminde Balkanların en çok ilgi gören ve en hareketli şehri olan Novi Pazar, aynı zamanda Sancak Bölgesi'nin de başkentiydi.
Şehrin kurucusu aynı zamanda Üsküp ve Saraybosna'nın da kurucusu olan İshakoğlu İsa Bey. Bölge, "Sancak" adını, Osmanlı Devleti'nin buradaki Novi Pazar (Yeni Pazar) Sancağı'ndan alıyor.
Federal bir yapıya sahip olan eski Yugoslavya döneminde, Sancak toprakları Sırbistan Sosyalist Cumhuriyeti ile Karadağ Sosyalist Cumhuriyeti arasında pay edilmiş ve Sancak'ın bütünlüğü idari anlamda ortadan kaldırılmıştı.
Sırbistan-Karadağ'ın 2006'da ayrılmasıyla ise daha önce idari anlamda bölünmüş olan Sancak bölgesi, bu kez devlet sınırıyla da ikiye ayrılmış oldu.
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