4626 hakim ve savcının görev değişikliği Resmi Gazetede yayımlandı
19 Haziran 2020 tarihli 4626 hakim ve savcı ataması yapıldı.
|19 Haziran 2020 00:20
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ATAMA KARARLARI
Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:
Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 saydı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 17/06/2020 tarihli ve 548 sayılı atama kararı aşağıda gösterilmiştir.
BİRİNCİ DAİRE KARARI: 17/06/2020-548
19 Haziran 2020 tarihli 4626 hakim ve savcı ataması yapıldı.
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