4 bin 29 emniyet personeli bir üst rütbeye terfi ettirildi
Türk Polis Teşkilatında 4 bin 29 personel bir üst rütbeye terfi ettirildi.
|19 Haziran 2020 00:33
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Türk Polis Teşkilatında 4 bin 29 personel bir üst rütbeye terfi ettirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yüksek ve Merkez Degerlendirme kurullarının, Emniyet Teskilatı amir sınıfı personelinin 2020 yılına iliskin terfi degerlendirmeleri sonuçlandı.
Değerlendirme sonucu, 230 personel 2. sınıf emniyet müdürlüğüne, 268 personel 3. sınıf emniyet müdürlüğüne, 115 personel 4. sınıf emniyet müdürlüğüne, 113 personel emniyet amirliğine, 276 personel baskomiserliğe ve 3 bin 27 personel komiserliğe terfi ettirildi.
Terfilere dair değerlendirmeler için memurlar.net forumuna bakabilirsiniz. Tıklayınız.
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