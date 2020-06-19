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MSB: Tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Çad'a indi

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında, ikinci kez gönderdiği tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağın Çad'a indiğini bildirdi.
 19 Haziran 2020 01:04
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MSB: Tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Çad'a indi

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında, ikinci kez gönderdiği tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağın Çad'a indiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "COVID19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Çad'a indi" denildi.

Yardım malzemesi taşıyan kargo uçağı sabah saatlerinde Ankara'dan hareket etmişti.
İhlas Haber Ajansı
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