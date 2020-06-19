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Korona virüs salgınında iyileşenlerin sayısı 4,5 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 4,5 milyonu aştı.
 19 Haziran 2020 01:27
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Korona virüs salgınında iyileşenlerin sayısı 4,5 milyonu geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 4 milyon 501 bin 293 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke sırasıyla ABD (924 bin 930), Brezilya (503 bin 507), Rusya (313 bin 963), Hindistan (205 bin 182), Şili (186 bin 441), İtalya (180 bin 544), Almanya (174 bin 100), İran (156 bin 991), Türkiye (156 bin 22) ve Peru (131 bin 190) oldu.

Çin'de ortaya çıkan virüs, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 551 bin 856'ya ulaşırken, virüs nedeniyle 455 bin 175 kişi hayatını kaybetti.
Anadolu Ajansı
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