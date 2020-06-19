Taşrada, yeni atanan Vali böyle karşılanır

ÖĞRETMENLERİN HİZMET PUANLARINI ARTIRAN YENİ FAALİYETLER BELLİ OLDU Öğretmenlerin atama ve yer değiştirme yönetmeliğindeki değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı. Yayımlanan düzenlemeye göre, TÜBİTAK ve TÜBA koordinesindeki ulusal veya uluslararası bilim olimpiyatlarında dereceye girenlerden doktora yapanlara, makale yazanlardan patent tescili yapanlara kadar çok sayıda faaliyete hizmet puanı verilecektir. İşte detaylar...