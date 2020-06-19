Taşrada, yeni atanan Vali böyle karşılanır
Yozgat Valiliği'ne atanan Ziya Polat'ı, kapıda kalabalık bir kitle karşıladı.
|19 Haziran 2020 01:30
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarıyla Yozgat Valiliğine atanan Ziya Polat, görevine başladı.
Ankara Mamak Kaymakamlığı görevinden Yozgat Valiliği'ne atanan Polat, valilik binası önünde, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ve kurumların müdürleri tarafından sosyal mesafe kuralına uyularak karşılandı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Ziya Polat, burada yaptığı konuşmada, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.
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