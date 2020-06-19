1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Barzani PKK ile anlaştı

ABD ve Fransız heyetleri gözetiminde yapılan çok sayıda gizli toplantı sonrası 25 sözde parti, Kürt Ulusal Birliği Partileri (PYNK) adıyla PKK çatısı altında birleşti. Mesut Barzani'ye yakın Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) de bu oluşuma destek vermeye ikna edildi. ABD böylece, ordu kurup silahlandırdığı PKK'ya devletleşme yolunu da açtı
 19 Haziran 2020 06:11
Yazdır
Barzani PKK ile anlaştı

ABD, ordu kurup silahlandırdığı PKK/PYD'ye devletleşme yolunu açtı. ABD, Suriye'nin kuzeyindeki Mesut Barzani'ye yakın yakın ENKS'yi (Suriye Kürt Ulusal Konseyi) PKK/PYD'ye destek vermeye ikna etti. İki grup arasında ABD arabuluculuğuyla yürütülen görüşmelerde nihai anlaşma sağlandı. Suriye'nin yüzde 26'lık bölümünü işgal altında tutun terör örgütü, bu bölgedeki diğer tüm grupları şiddet kullanarak tasfiye etmişti. Bu şiddetten Barzani'nin Suriye'deki uzantısı ENKS da nasibini almıştı. ENKS'nin büroları kapatılmış, 2011-2016 yılları arasında 52 Kürt siyasetçi kaçırılıp öldürülmüştü. Bazı isimler ise Türkiye'ye sığınmak zorunda kalmıştı. Bu katliamlar nedeniyle ENKS -düne kadar- PKK/PYD'ye karşıt gruplar arasındaydı.

ABD-FRANSA ORTAK YAPIMI

Ancak PKK/PYD/YPG'yi bölgedeki tek güç haline getirmek isteyen ABD ve Fransa devreye girdi. PKK/PYD ile Barzani'ye yakın bu gruplar iki ülkenin arabuluculuğunda masaya oturdu. Hem Suriye'de hem de Kuzey Irak'ta ABD ve Fransız heyetlerinin de katıldığı çok sayıda toplantı yapıldı. Bu görüşmeler neticesinde geçtiğimiz mayıs ayında ENKS dışında, PKK'nın işgali altındaki bölgede bulunan diğer 25 sözde parti, Kürt Ulusal Birliği Partileri (PYNK) adıyla PKK çatısı altında birleşti. PKK'nın ENKS ile yaptığı görüşmelere bu yapı üzerinden devam edildi.

DÜNYAYA DUYURDULAR

Son 1 aydır hız verilen gizli/açık görüşmelerde önceki gün PKK ile Barzanici gruplar arasında nihai anlaşma sağlandı. ABD'li büyükelçi William Roebuck ve Türkiye'nin kırmızı listede aradığı terörist Mazlum Kobani kod adlı Ferhad Abdi Şahin'in de katıldığı bir basın toplantısı ile anlaşma Kamışlı'da kamuoyuna duyuruldu. Yapılan açıklamada PKK ile ve ENKS'nin 2014'te imzalanan Duhok Anlaşması çerçevesinde birleşecekleri ifade edildi. Duyuruya göre Barzani ile PKK arasında önümüzdeki günlerde yeni bir genel anlaşma imzalanacak. Barzani'nin de imzaladığı 2014 tarihli Duhok mutabakatına göre Suriye kuzeyinde işgal edilen bölgenin yönetiminde ENKS'ye yüzde 40, TEV-DEM'e (PKK'nın uzantısı) yüzde 40 temsil hakkı verilmesi öngürülüyor. Yüzde 20'lik temsiliyet ise sözde bağımsız isimlerden oluşacak. Anlaşmaya göre savunmada ortaklık kurulacak, sözde askeri birlikler terör örgütü YPG çatısında birleşecek. Demokratik özerklik ve kanton sistemi güçlendirilecek.

CAN CİĞER KUZU SARMASI

Toplantıda konuşan terörist Ferhad Abdi, anlaşmadan dolayı ABD elçisi William Roebuck ve Mesut Barzani ile Neçirvan Barzani'ye teşekkür etti. Abdi, "Kürt birliğinin sağlanması ve tüm halk ve inançların haklarının garanti altına alındığı çok renkli ve demokratik bir Suriye için güçlü destek sunan ABD'ye teşekkür ederiz" dedi. Elçi Roebuck ise gösterdikleri özveriden dolayı PKK elebaşı Abdi ve Barzani'ye teşekkürleri iletti.

Türkiye o devleti kurdurmaz

Bağımsız Suriyeli Kürtler Birliği Başkanı Abdülaziz Temo, ABD arabuluculuğunda yapılan anlaşmaya tepki gösterdi. ABD'nin bu anlaşmalarla PKK'yı diğer siyasi grupların arasına sokarak meşrulaştırmayı planladığını söyledi. Anlaşmanın içerisine Deyrizor ve Rakka gibi Kürtlerin olmadığı ve Haseke gibi çok az Kürt nüfusun olduğu bölgelerin de dahil edildiğini vurgulayan Temo, şunları kaydetti: "O topraklarda PKK bir meşruiyet kazanamaz. PKK ile bir müzakereden bahsedilecekse teröristlerin Suriye topraklarından çıkarılmasını sağlamaları gerekiyor. Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonları Öcalan'ın planını bozdu. Ancak bu anlaşmayla Suriye Kürt Federasyonu kurma peşindeler. Fakat bu imkansız. Türkiye ile 900 kilometre komşu bir ülkede Kürt devleti veya federal bir devlet kurulamaz. Üstelik bu bölgelerde Araplar, Suriyeliler ve Süryaniler de var. Bu durum bir federasyonu imkansız hale getirir. Haseke'yi öne sürüyorlar. Oradaki Kürtlerin oranı nüfusun sadece yüzde 30'u. Tel Abyad'da, Rakka'da, Deyrizor'da Kürt yok. Rasulayn'ın sadece yüzde 18'i Kürt. Ayn el-Arab ve Rasulayn arasındaki 180 kilometrelik alanda hiç Kürt yok. Tüm bunlara rağmen anlaşmalarında coğrafi bağımlılıktan nasıl söz edebiliyorlar?"

Talha Menteş
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında 11 zanlı hakkında gözaltı kararı
19 Haziran 2020 09:30		 Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
19 Haziran 2020 09:29
Yeni Kandil'i ateş bastı: Teröristler cehennemi yaşıyor
19 Haziran 2020 06:41		 FETÖ'den gözaltına alınan astsubay tutuklandı
18 Haziran 2020 22:34
FETÖ'nün sözde Mersin il imamı tutuklandı
18 Haziran 2020 21:54		 Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi
18 Haziran 2020 19:59
Bilecik'te FETÖ'den yakalanan 5 şüpheli serbest bırakıldı
18 Haziran 2020 17:03		 Yargıtay, darbe girişimi sanığı eski tuğgeneral Bal'ın cezasını onadı
18 Haziran 2020 15:38
FETÖ'den yargılanan eski kaymakam vekiline hapis cezası
18 Haziran 2020 15:25		 Eskişehir'de 2 FETÖ sanığına hapis cezası
18 Haziran 2020 15:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:12 - Borsa güne yükselişle başladı10:10 - Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor10:09 - Mahalli idareler personeli, görevde yükselme sınavı açılmasını bekliyor09:55 - Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü09:51 - İki ay sonra gelen acı haber09:48 - Benzin ve motorine zam geliyor09:40 - İstanbul'da maske takmamanın cezası sabitlendi09:38 - Güne başlarken döviz fiyatları09:34 - Tamamlayıcı emeklilikte kazanılmış haklar korunacak09:30 - Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında 11 zanlı hakkında gözaltı kararı
09:29 - Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı09:26 - '37 yıllık hakim eşimi neden tayin ettiniz?'09:21 - Hakim savcı kararnamesinde 'Arınç'ın damadı' detayı09:09 - Bitlis'te 15 köy ve mezralarında sokağa çıkama yasağı ilan edildi09:05 - AYM: Demirtaş'ın tutukluluğu makul süreyi aştı09:01 - Suç örgütü ve uyuşturucu operasyonunda 3'ü polis 62 gözaltı08:59 - 3 tip yeni üniversite modeli geliyor08:51 - Şiddet gördüğü kocasından kurtulmak için pencereden atladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vaka sayıları artıyor, sizce hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik
Öğretmenlerin hizmet puanlarını artıran yeni faaliyetler belli oldu
Katilin adını kanıyla yazdı
İstanbul'da maske takmamanın cezası sabitlendi
3 tip yeni üniversite modeli geliyor
Benzin ve motorine zam geliyor
Taşrada, yeni atanan Vali böyle karşılanır
Erdoğan-Bahçeli zirvesinin perde arkası: Seçim mutabakatı
4 bin 29 emniyet personeli bir üst rütbeye terfi ettirildi
DSÖ, ikinci dalga için tarih verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
e-use 1
reçel 1
sınavlar yaklaşkıtça vaka sayılarının düşmesi 2
İnziva 6
terör örgütünün siyasi ayağı 3
hamza'dan şikayeti olan vatan sevgisini sorgulasın 3
kredi kartı 1
glutenaz kapsül 2
Deprem 3
aşkın düşünce 1
SON İLANLAR
Yalova Çiftlikköy SYDV Personel Alım İlanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 46 sağlık personeli alacak
İskenderun Teknik Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Çukurova Üniversitesi sözleşmeli 295 sağlık personeli alacak
Devlet Arşivleri Başkanlığı 45 İşçi Alacak
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Gökçebey SYDV 1 İşçi Alacak
Tokat Erbaa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Kütahya SYDV 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam