Yeni Kandil'i ateş bastı: Teröristler cehennemi yaşıyor

Irak'ın kuzeyinde son bir haftadır düzenlenen kapsamlı hava harekatı Pençe-Kartal ve komandoların hava destekli icra ettiği kara harekatı Pençe-Kaplan, uzun süren istihbarat çalışmaları sonucu elde edilen PKK'nın yeni karargah ve güzergahlarını hedef alıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın Türkiye sınırına mücavir üs bölgelerinin yanı sıra örgütün yeni Kandil olarak tasarladığı Sincar bölgesindeki yapılanmayı deşifre etti. Hedeflerin güncel durumlarının belirlenmesi, hangi amaçla kullanıldıklarının tespiti, hedeflerin koordinat bilgileri, sahadaki MİT elemanları, yerel istihbarat kaynakları ile teknik, sinyal ve görüntü istihbaratı üzerinden elde edilen veriler süreç içerisinde peyderpey TSK ile paylaşıldı.

SAHADAN GÖRÜNTÜ AKTI

TSK'ya ulaşan bilgilerin bütünlüklü olarak analizi ve İHA'lardan elde edilen veriler sonucu, PKK'nın yeni yapılanma şeması ortaya konuldu ve eldeki koordinatlar üzerinden hedef tespitleri yapılarak düğmeye basıldı. Pençe-Kartal Harekatı ile Hava Kuvvetleri tüm hedefleri 58 dakika içerisinde imha etti. Kandil, Karacak, Sincar, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk'ta PKK'nın eğitim alanları, mühimmat depoları, haberleşme altyapılarıyla ilgili bina, sığınak, depo ve mobilizasyonu yerle bir edildi. Komandoların Irak kuzeyindeki operasyonlarına yakalanmamak için Haftanin'de siviller arasına karışan teröristler ile Suriye üzerinden Sincar'a, oradan Haftanin'e gönderilen teröristlerin bölgede artan varlığının etkili istihbarat çalışmalarıyla tespit edilmesi üzerine ise Haftanin'e karadan operasyon safhasına geçildi.

BİR SONRAKİ KARA HEDEFİ

Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan, istihbarat yoğun bir harekat olarak öne çıkıyor. Uçaklarla bombalanan 81 hedefin 3'ü, İHA görüntüleri üzerine ani operasyonla vuruldu. Pençe-Kartal'ın ertesi günü Gara'da anlık istihbaratla elde edilen verilerin hızla değerlendirilmesi sonucu savaş uçakları ani bir harekatla bu kez o bölgeyi bombaladı. Nokta operasyonlarının önümüzdeki süreçte artaracak devam edeceği belirtiliyor. Pençe-Kaplan'ın nihai hedeflerinden olan Sincar-Haftanin ve Sincar-Kandil bağlantısı kesildikten sonra TSK'nın yeni kara harekatı için temel hedef ise Sincar. Irak kuzeyindeki terör varlığını yok etmek ve Türkiye'ye sızmaları engelleme hedefi doğrultusunda Suriye kuzeyinden Irak kuzeyine terörist akışının kesilmesi zaruri olarak görülüyor.

Kıymet Sezer