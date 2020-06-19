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Hem çözüm hem inşa: İşbirliğindeki ikinci aşamaya geçiliyor

Libya'ya yapılan üst düzey ziyarette, Türkiye'nin ülkedeki istikrarın tesisi ve yeniden inşası konusunda atacağı adımlar masaya yatırıldı. Görüşmelerde Libya'nın meşru ordusunun silah ve sistemler ile donatılması, alt yapı ve üst yapının onarılması için müteahhitlik hizmetlerinin devreye sokulması ele alındı. Bankacılık ve finans sektörünün harekete geçirilmesi diğer bir konu oldu. Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerinde atılacak ortak adımlar ve kalkınma projelerinin başlatılması planlanırken, geçmişte Libya ile iş yapan şirketlerin alacakları da ayrıntılı olarak ele alındı
 19 Haziran 2020 07:21
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın Ankara'daki görüşmeleri ardından, alınan kararların sahadaki uygulamalarını detaylandırmak üzere önceki gün Türkiye'den Libya'ya üst düzey bir ziyarette bulunuldu.

İŞBİRLİĞİNDE İKİNCİ AŞAMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile geniş kapsamlı bir Türk heyeti, Trablus'u ziyaret etti. Görüşmelerde Türkiye'nin Libya'da istikrarın tesisi ve yeniden inşası sürecindeki desteği güçlü bir şekilde vurgulandı. UMH Başbakanı Serrac ve heyetler arası yapılan görüşmelerde, Türkiye ile Libya iş birliğini geliştirmek üzere atılacak adımlar detaylandırıldı. Karşılıklı ziyaretler önümüzdeki süreçte de devam edecek.

YENİDEN İNŞA BAŞLIYOR

Libya'da kalıcı ateşkesin tesisi ve siyasi çözüm, BM çatısı altındaki çalışmaların nasıl sürdürüleceği, Türkiye ile Rusya görüşmelerinde öne çıkan konular, Terhune'de bulunan toplu mezarlar ve Hafter'in savaş suçları konusunun uluslararası arenaya taşınması, terörist Hafter'in ülkedeki diğer bölgelerden de çıkarılması için devam eden operasyonlar üzerinde görüş alışverişinde bulunulan görüşmelerde, ağırlıklı olarak Libya'nın yeniden inşası konusunda yapılacak ortak çalışmalara odaklanıldı.

KALKINMA PROJELERİ BAŞLATILACAK

Türkiye'nin misyon üstleneceği Libya devleti ve kurumlarının yeniden inşasında ise; Libya'nın meşru ordusunun silah ve sistemler ile donatılması, altyapı ve üst yapının onarılması için müteahhitlik hizmetlerinin devreye sokulması, yarım kalan yatırım projelerinin gözden geçirilmesi, bankacılık ve finans sektörünün harekete geçirilmesi, Libya petrol sahalarında Türkiye Petrolleri desteği ile sondajın başlatılması, Türkiye ile Libya arasında deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması kapsamında Doğu Akdeniz'de araştırma ve sondaj faaliyetleri konusunda atılacak ortak adımlar, ülkedeki havaalanı ve limanların işletilmesi, kalkınma projelerinin başlatılması öne çıkıyor.

LİBYA DİPLOMASİSİ HIZLANDI

Tüm bu konuların masaya yatırıldığı Libya temaslarında ayrıca, Türkiye-Libya ilişkilerinin ekonomik boyutu da, geçmişte Libya ile iş yapan firmaların alacakları üzerinden detaylı olarak ele alındı. Libya'nın yeniden inşası ve Hafter'in ülkeden tamamen kovulması için operasyonlar devam ederken siyasi çözüm konulu diplomasi de hızlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesinde, iki lider Libya konusunda anlaşırken, Amerika, UMH'yi meşru gören açıklamalarıyla öne çıktı. Rusya, Libya konusunda ABD ile temas kurarken, NATO ise önceki gün başlayan savunma bakanları toplantısında dün Libya'yı görüştü ve Rusya'nın Libya'daki varlığı üzerinden tehditlere odaklandı. NATO, UMH'ye destek açıklamasında bulunmuştu. Bugün ise İtalya Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Luigi Di Maio, iki günlük ertelemeyle Ankara'yı ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek olan konuk bakanın temaslarının ana gündem maddesi Libya ve Doğu Akdeniz olacak.

Kıymet Sezer
Yeni Şafak
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