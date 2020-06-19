Yasağı takan da var takmayan da

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerisi ile İstanbul, Ankara ve Bursa'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında açıkla alanlarda ve toplu bulunulan kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Yasağın ilk gününde 3 büyük kentin açık alanlarında maske takma oranının gözle görülür şekilde arttığı görülürken, polisler kurala uymayan vatandaşları uyardı.

POLİSİ GÖRÜNCE TAKIYORLAR

İstanbul'un en kalabalık bölgelerinden olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne maskesiz gelen kimi vatandaşlar karşılarında polisi görünce cepleri ve çantalarındaki maskeleri çıkararak taktı. Polis ekipleri maske kullanımı konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Maskesini çantasına ya da koluna takanlar veya cebinde taşıyanlar da kameralara yansıdı. Kartal ve Maltepe'de otobüs duraklarında bekleyen bazı vatandaşların bazılarının maske takmadıkları görüldü. Beşiktaş İskelesi'ndeki vatandaşların da kiminin maske taktığı kimilerinin ise maskeyi ellerinde ve çenesinin altında taşıdığı görüldü. Esenyurt Meydanında da maskesiz olarak yürüyen bir kadın da polis ekipleri tarafından uyarıldı. Uyarılara rağmen maskesini takmayan ve umursamaz tavırlarıyla dikkat çeken kadına polis ekipleri 3150 lira idari para cezası kesti. Ceza kesilen kadının polis ekipleri ceza keserken sürekli gülümsemesi de kameralara yansıdı.

YASAK İYİ OLDU

Başkentte ise maske zorunluluğu getirilmesinin ardından vatandaşların daha dikkatli oldukları gözlendi. Ahmet Remzi Uras, "Çok iyi yaptılar çünkü vatandaşlarımız çok duyarsız oldu. Sadece 'yasak' dersen ona uyuyorlar. Yapanlardan Allah razı olsun" dedi. Nizamettin Polat ise "Çok güzel oldu. Bütün insanlarımızın buna uyması gerekiyor, Başkentimize de bu yakışır" dedi. Kızılay ve Ulus Meydanı'nda denetim yapan polis ekipleri de vatandaşları maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda uyardı. Ulus Meydanı'nda da birçok vatandaşın maske yasağına uyduğu görüldü.