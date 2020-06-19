1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Küresel doğrudan yatırım yüzde 40 düşer

Kovid-19 etkisiyle doğrudan yabancı yatırımların yüzde 40 düşeceği öngörülürken, Türkiye bu küçülmeye karşı önlem alıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Türkiye'yi yatırım çekmede üst sıralara taşıyacak yeni bir yol haritası özel sektörün de katılımıyla hazırlanıyor
 19 Haziran 2020 07:35
Yazdır
Küresel doğrudan yatırım yüzde 40 düşer

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), bu yıl küresel doğrudan yabancı yatırımların yeni tip koronavirüsün sebep olduğu ekonomik gerilemenin etkisiyle 2019 senesine göre yüzde 40 azalmasının beklendiğini duyurdu.

RESESYON BEKLENTİSİ VAR

Raporda, geçen yıl 1,54 trilyon dolar olarak kaydedilen küresel doğrudan yabancı yatırımların bu yıl yüzde 40 gerileyerek 2005'ten beri ilk defa 1 trilyon doların altına düşeceği belirtildi. Söz konusu yatırımların 2021'de yüzde 5 ila yüzde 10 daha düşeceğinin tahmin edildiği raporda, yatırımların 2022'de toparlanmaya başlayacağına işaret edildi. Salgının yayılmasını önlemek için ekonomik faaliyetlere kısıtlama getirilmesinin mevcut yatırım projelerini yavaşlattığı belirtilen raporda, "Derin bir resesyon beklentisi, uluslararası şirketleri yeni projeleri yeniden değerlendirmeye yönlendirecektir. Hükümetlerin krizde aldığı politika önlemlerinde yeni yatırım kısıtlamaları bulunmaktadır" değerlendirmesine yer verildi.

DÜNYADA EKONOMİK BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

UNCTAD Genel Sekreteri Mukhisa Kituyi, konuya ilişkin değerlendirmesinde, küresel ekonominin 2008 finansal krizdeki zamandan daha kötü durumda olduğunu belirterek, "Salgın, küresel doğrudan yabancı yatırımlara arz, talep ve politika şokunu yaşatıyor" ifadesini kullandı. Ekonomik görünümün son derece belirsiz olduğunu vurgulayan Kituyi, "Geleceğe yönelik beklentiler, salgın buhranının süresine ve salgının ekonomik tesirlerini hafifleten politikaların etkinliğine bağlı" değerlendirmesinde bulundu.

Özel sektörle birlikte planlandı
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'37 yıllık hakim eşimi neden tayin ettiniz?'
19 Haziran 2020 09:26		 Erdoğan-Bahçeli zirvesinin perde arkası: Seçim mutabakatı
19 Haziran 2020 08:20
Barolara kritik davalara müdahale hakkı geliyor
19 Haziran 2020 07:51		 Yıldırım aday değil, Şentop'la devam
19 Haziran 2020 07:40
Hem çözüm hem inşa: İşbirliğindeki ikinci aşamaya geçiliyor
19 Haziran 2020 07:21		 Yunan Sahil Güvenlikleri: Göçmenleri açık denizde bıraktılar
19 Haziran 2020 01:08
4626 hakim ve savcının görev değişikliği Resmi Gazetede yayımlandı
19 Haziran 2020 00:20		 Ertuğrul Özkök: İki kez bombalı suikastten kurtuldum
18 Haziran 2020 23:37
Sağlık Bakanlığı'ndan, 'VC' görüşmelerine ilişkin açıklama
18 Haziran 2020 23:29		 Türkiye, Çad'a ikinci kez tıbbi malzeme gönderdi
18 Haziran 2020 23:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:10 - Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor10:09 - Mahalli idareler personeli, görevde yükselme sınavı açılmasını bekliyor09:55 - Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü09:51 - İki ay sonra gelen acı haber09:48 - Benzin ve motorine zam geliyor09:40 - İstanbul'da maske takmamanın cezası sabitlendi09:38 - Güne başlarken döviz fiyatları09:34 - Tamamlayıcı emeklilikte kazanılmış haklar korunacak09:30 - Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında 11 zanlı hakkında gözaltı kararı09:29 - Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
09:26 - '37 yıllık hakim eşimi neden tayin ettiniz?'09:21 - Hakim savcı kararnamesinde 'Arınç'ın damadı' detayı09:09 - Bitlis'te 15 köy ve mezralarında sokağa çıkama yasağı ilan edildi09:05 - AYM: Demirtaş'ın tutukluluğu makul süreyi aştı09:01 - Suç örgütü ve uyuşturucu operasyonunda 3'ü polis 62 gözaltı08:59 - 3 tip yeni üniversite modeli geliyor08:51 - Şiddet gördüğü kocasından kurtulmak için pencereden atladı08:32 - Kene aşısı Eylül ayında insanda denenecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vaka sayıları artıyor, sizce hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik
Öğretmenlerin hizmet puanlarını artıran yeni faaliyetler belli oldu
Katilin adını kanıyla yazdı
İstanbul'da maske takmamanın cezası sabitlendi
3 tip yeni üniversite modeli geliyor
Benzin ve motorine zam geliyor
Taşrada, yeni atanan Vali böyle karşılanır
Erdoğan-Bahçeli zirvesinin perde arkası: Seçim mutabakatı
4 bin 29 emniyet personeli bir üst rütbeye terfi ettirildi
DSÖ, ikinci dalga için tarih verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bu yazısı namussuzluktur 2
hamza'dan şikayeti olan vatan sevgisini sorgulasın 3
sınırlı sokağa çıkma yasağı 3
17.06.2020 ekrem imamoğlu'nun taksi açıklaması 1
a101 3
kredi kartı 1
ömer faruk beyaz 1
ayasofya 1
gram altın 6
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 2
SON İLANLAR
Yalova Çiftlikköy SYDV Personel Alım İlanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 46 sağlık personeli alacak
İskenderun Teknik Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Çukurova Üniversitesi sözleşmeli 295 sağlık personeli alacak
Devlet Arşivleri Başkanlığı 45 İşçi Alacak
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Gökçebey SYDV 1 İşçi Alacak
Tokat Erbaa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Kütahya SYDV 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam