1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kovid-19 böbrekleri vuruyor: İyileşme sonrası diyalize ihtiyaç duyabilirler

İngiltere'de 20 yılı aşkın süredir Tıbbi Patoloji uzmanı olarak çalışan Dr. İsmail Bulut, Kovid-19 öncesi böbrek ve kalp - damar hastalığı olan kişilerin iyileştikten sonra diyalize ihtiyaç duyabildiğini söyledi.
 19 Haziran 2020 07:33
Yazdır
Kovid-19 böbrekleri vuruyor: İyileşme sonrası diyalize ihtiyaç duyabilirler

Virüs nedeniyle bazı böbreklerin fonksiyonlarını yitirdiğine işaret eden Bulut, "Daha çok kronik böbrek rahatsızlığı, diyabet, lupus, nefrit gibi hastalığı olan kişilerde görülen diyaliz ihtiyacının temelinde iltihaplanma olabilir. Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini dosttan düşmana dönüştüren sitokin fırtınası, böbreklerin temel fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlayan hücrelerde kayıplar yaşanmasına neden oluyor. Bu da diyaliz ihtiyacını ortaya çıkarabilir" diye konuştu.

HASTA SAYISI ARTTI

Londra'daki Royal London Üniversite Hastanesi'de çalışan Dr. Bulut, pandemiden sonra böbrek ünitesine çok sayıda hasta geldiğini belirterek, diyalize giren hasta sayısında artış gözlendiğini ifade etti. Biyopsisi yapılan iki hasta bulgularına dikkat çeken Bulut, "Hastaların böbreklerindeki hasarın boyutu kalıcı ve böbrekler iflas etmiş durumdaydı. Fakat bu iki hastanın geçmişinde diyabet ve yüksek tansiyon da mevcuttu" diye konuştu. Kronik böbrek, akciğer, kalp ve damar hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemi baskılanan kanser hastaları ve organ nakli olan kişilerin salgından çok daha fazla etkilendiğine işaret eden Bulut, "Bizim gözlemlerimize göre kalıcı hasar genellikle önceden böbrek hastalığı olanlarda görmek mümkün" dedi.

Aybike Eroğlu

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor
19 Haziran 2020 10:10		 İki ay sonra gelen acı haber
19 Haziran 2020 09:51
Kene aşısı Eylül ayında insanda denenecek
19 Haziran 2020 08:32		 KKKA erken çıktı vaka sayısı arttı
19 Haziran 2020 08:15
Yasağı takan da var takmayan da
19 Haziran 2020 07:10		 Çok kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısı - Haritalı
19 Haziran 2020 06:30
Korkunç korona virüs raporu: Kalıcı kayba neden olabilir
19 Haziran 2020 03:59		 Türk Kızılay su baskınlarının yaşandığı Düzce'de hijyen seti ve içme suyu dağıttı
19 Haziran 2020 02:54
Korona virüs salgınında iyileşenlerin sayısı 4,5 milyonu geçti
19 Haziran 2020 01:27		 MSB: Tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Çad'a indi
19 Haziran 2020 01:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:10 - Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor10:09 - Mahalli idareler personeli, görevde yükselme sınavı açılmasını bekliyor09:55 - Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü09:51 - İki ay sonra gelen acı haber09:48 - Benzin ve motorine zam geliyor09:40 - İstanbul'da maske takmamanın cezası sabitlendi09:38 - Güne başlarken döviz fiyatları09:34 - Tamamlayıcı emeklilikte kazanılmış haklar korunacak09:30 - Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında 11 zanlı hakkında gözaltı kararı09:29 - Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
09:26 - '37 yıllık hakim eşimi neden tayin ettiniz?'09:21 - Hakim savcı kararnamesinde 'Arınç'ın damadı' detayı09:09 - Bitlis'te 15 köy ve mezralarında sokağa çıkama yasağı ilan edildi09:05 - AYM: Demirtaş'ın tutukluluğu makul süreyi aştı09:01 - Suç örgütü ve uyuşturucu operasyonunda 3'ü polis 62 gözaltı08:59 - 3 tip yeni üniversite modeli geliyor08:51 - Şiddet gördüğü kocasından kurtulmak için pencereden atladı08:32 - Kene aşısı Eylül ayında insanda denenecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vaka sayıları artıyor, sizce hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik
Öğretmenlerin hizmet puanlarını artıran yeni faaliyetler belli oldu
Katilin adını kanıyla yazdı
İstanbul'da maske takmamanın cezası sabitlendi
3 tip yeni üniversite modeli geliyor
Benzin ve motorine zam geliyor
Taşrada, yeni atanan Vali böyle karşılanır
Erdoğan-Bahçeli zirvesinin perde arkası: Seçim mutabakatı
4 bin 29 emniyet personeli bir üst rütbeye terfi ettirildi
DSÖ, ikinci dalga için tarih verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
İnziva 6
babalar ve kızları 3
sınavlar yaklaşkıtça vaka sayılarının düşmesi 2
a101 3
nihat özdemir'in fb kongre üyeliğinden istifa etmesi 1
osmanlı tokadı 1
öğretmen seminerlerinin online'a çevrilmesi 3
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 2
cüneyt çakır 1
deksametazon 2
SON İLANLAR
Yalova Çiftlikköy SYDV Personel Alım İlanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 46 sağlık personeli alacak
İskenderun Teknik Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Çukurova Üniversitesi sözleşmeli 295 sağlık personeli alacak
Devlet Arşivleri Başkanlığı 45 İşçi Alacak
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Gökçebey SYDV 1 İşçi Alacak
Tokat Erbaa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Kütahya SYDV 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam