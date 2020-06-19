Kovid-19 böbrekleri vuruyor: İyileşme sonrası diyalize ihtiyaç duyabilirler
|19 Haziran 2020 07:33
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Virüs nedeniyle bazı böbreklerin fonksiyonlarını yitirdiğine işaret eden Bulut, "Daha çok kronik böbrek rahatsızlığı, diyabet, lupus, nefrit gibi hastalığı olan kişilerde görülen diyaliz ihtiyacının temelinde iltihaplanma olabilir. Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini dosttan düşmana dönüştüren sitokin fırtınası, böbreklerin temel fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlayan hücrelerde kayıplar yaşanmasına neden oluyor. Bu da diyaliz ihtiyacını ortaya çıkarabilir" diye konuştu.
HASTA SAYISI ARTTI
Londra'daki Royal London Üniversite Hastanesi'de çalışan Dr. Bulut, pandemiden sonra böbrek ünitesine çok sayıda hasta geldiğini belirterek, diyalize giren hasta sayısında artış gözlendiğini ifade etti. Biyopsisi yapılan iki hasta bulgularına dikkat çeken Bulut, "Hastaların böbreklerindeki hasarın boyutu kalıcı ve böbrekler iflas etmiş durumdaydı. Fakat bu iki hastanın geçmişinde diyabet ve yüksek tansiyon da mevcuttu" diye konuştu. Kronik böbrek, akciğer, kalp ve damar hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemi baskılanan kanser hastaları ve organ nakli olan kişilerin salgından çok daha fazla etkilendiğine işaret eden Bulut, "Bizim gözlemlerimize göre kalıcı hasar genellikle önceden böbrek hastalığı olanlarda görmek mümkün" dedi.
Aybike Eroğlu
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