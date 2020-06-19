Barolara kritik davalara müdahale hakkı geliyor
|19 Haziran 2020 07:51
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Yeni modele göre kayıtlı avukat sayısı 5 bini aşan illerde 2 bin üye toplayabilen tüm gruplar yeni baro kurabilecek. Bu durumda barolar arasından yalnızca 48 bin avukatın görev yaptığı İstanbul, 18 bin avukatın kayıtlı olduğu Ankara ve 10 bin avukatın çalıştığı İzmir'de alternatif barolar oluşturulabilecek.
SÜRE ŞARTI ARANMAYACAK
Çalışmada tüm baroların Türkiye Barolar Birliği'ndeki temsilinin arttırılması için nispi temsil getirilmesi de öngörülüyor. Bu kapsamda baro yönetimi seçimlerinin usulü, "nispi temsil" olarak yasada yer alacak. Böylece çoğunluk dışındaki gruplar da "kuvvetleri oranında" yönetime ve kurullara üye gönderebilecek. Yeni düzenlemeye göre, barolara üyelik ve avukatın başvurduğu baroya kabulü zorunlu olacak. Barolarda üyelik için süre şartı ise aranmayacak.
BAROLARIN TALEPLERİ
Öte yandan barolar geçen hafta Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve AK Parti Grup Başkanvekilleri Cahit Özkan ve Özlem Zengin ile bir araya geldi. Baro başkanlarının yapılacak düzenlemede, "yetersiz olan CMK ücretlerinin avukatlık asgari ücret tarifesine eşitlenmesini, beraat vekalet ücretlerinin ödenmesini, pandemi nedeniyle meslekte 5 yıl kıdeme kadar avukatların SGK ödemelerinden muaf tutulmasını, barolara kadın cinayetleri ve çocuk istismarı davalarında müdahale hakkı tanınması gibi başlıkların yer almasını" istediği öğrenildi.,
Fazlı Şahan
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