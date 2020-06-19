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Adliyede yığılmalar bitiyor

Vatandaşlar, soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki dosya, duruşma tutanakları ve bilirkişi raporlarını UYAP'tan inceleyebilecek.
 19 Haziran 2020 07:37
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Adliyede yığılmalar bitiyor

Adalet Bakanlığı, yığılmaları önlemek için vatandaşların ve avukatların adliyeye gelmeden işlemlerini yapabilmesi için UYAP portalinin yetkisi genişletecek. Bu kapsamda avukatların bazı durumlarda soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki dosya inceleme talepleriyle ilgili sınırlamalar kaldırılacak. Bakanlık, geçici bir süreliğine avukatların bütün bu taleplerine UYAP'tan ulaşabilmesini sağlayacak. Dosyaya bakmak isteyen avukat, savcıya ya da mahkeme başkanına UYAP'tan talepte bulunabilecek.

Vatandaşların hukuk ve idari dava açma işlemlerinin Vatandaş Portal'den e-İmza veya mobil imza vasıtasıyla yapabileceğine dair bilgilendirmeler artırılacak. Fiziki olarak dava açmak isteyen vatandaşlar ise randevu sistemine göre hareket edecek. Randevusu olmayanlar adliyeye alınmayacak. Vatandaşlar, soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki dosya, duruşma tutanakları ve bilirkişi raporlarını da UYAP'tan inceleyebilecek.

Vatandaşların icra dosyalarında kredi kartından borç ödeme miktarı artırılıyor. 10 bin TL'ye kadar olan borçlar UYAP'tan ödenebilecek. Adli para cezaları da elektronik ortamdan ödemesi gerçekleştirilebilecek. Hukuk mahkemelerinde şahit dinleme ve karar duruşmaları haricindeki bütün duruşmalar dosya üzerinden yapılabilecek. Böylece davanın taraf ve vekillerinin adliyeye gelmesinin önüne geçilecek.

Ebru Karatosun

Türkiye
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