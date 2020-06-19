Yıldırım aday değil, Şentop'la devam

Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Temmuz'da başlayacak Meclis Başkanlığı seçimi sürecine ilişkin, AK Parti milletvekillerinin görüşünün alınması talimatını verdi. Binali Yıldırım'ın dün sürpriz bir şekilde 'Aday olmayacağını' açıklamasından sonra ise temayülün yapılmayabileceği, yapılsa bile sandıktan Mustafa Şentop'un isminin çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

AK Parti kulislerinde uzun zamandır Binali Yıldırım'ın yeniden Meclis Başkanlığını istediği konuşuluyordu. Yıldırım'ın bu niyetini geçtiğimiz günlerde görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da ilettiği öne sürülmüştü.

Erdoğan'ın, hafta başında yapılan AK Parti MYK toplantısında "Görünen o ki, iki isim başkanlık için talipli" dediği öğrenildi. Cumhurbaşkanı'nın isim vermemesine rağmen kulislerde bu kişilerin Şentop ve Yıldırım olduğu değerlendirmesi yapıldı.

"PARTİMİZİN MENFAATİ"

MYK'da temayüle gidilmesi kararı alınmasından sonra Binali Yıldırım'dan sürpriz bir açıklama geldi. Yıldırım, dün akşam saatlerinde iktidar kulisinde gazetecilerin soruları üzerine "Meclis başkanlığına aday değilim. Uygun görülen adaya da sonuna kadar destek olacağız. Ama ben aday değilim" dedi. Yıldırım, "Aday gösterilirseniz ne olacak?" sorusuna ise "Aday olmayınca aday gösterilmez herhalde" karşılığını verdi. Bu sözlerinden sonra, bazı milletvekilleri kendisine "Neden böyle bir açıklama yaptınız, aday olsaydınız" deyince Yıldırım'ın, "Partinin menfaati açısından böyle yapmam daha doğru olurdu" değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.

Erdoğan, Yıldırım'ın bu açıklamasından önce AK Parti grup yönetimine Meclis Başkanlığı adaylığı konusunda milletvekillerinin görüşünün alınması talimatını vermişti. Bu kapsamda, 30 Haziran'da temayül yoklaması yapılacağı duyurulmuştu.

Yücel Kayaoğlu