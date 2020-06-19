1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

DSÖ, ikinci dalga için tarih verdi

Koronavirüs salgınında küresel vaka sayısı 8.5 milyonu geçerken Dünya Sağlık Örgütü, sonbahar aylarında ikinci dalga beklendiğini duyurdu.
 19 Haziran 2020 07:59
Yazdır
DSÖ, ikinci dalga için tarih verdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüste ikinci bir dalganın yaşanabileceği konusunda uyarı yaptı.

DSÖ'nün Avrupa Bölge sorumlusu Dr. Hans Kluge, tüm ülkelerin bulaşma ve vaka takibi konusunda hemen adım atmaları gerektiğini söyledi. DSÖ yetkililer, tüm ülkeleri hızlı ve etkili test, vaka takibi ve izolasyon konusunda çalışmaya çağırıyor.

Sonbaharda baş gösterebilecek ikinci dalga Kovid-19 salgını için DSÖ, bulaşma takibi ve olası karantina uygulamalarını birleştirecek bir strateji geliştirmeye çalışacak.

Rusya'daki bir DSÖ tesisinde yapılan toplantıya katılan Dr. Hans Kluge, sonbahar mevsiminin 'yüksek olasılıkla' sayılarda artışa neden olacağını, tıpkı yıl sonunda grip vakalarında artış yaşandığı gibi Kovid-19 vakalarında da artışlar görülebileceğini söyledi.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ABD ile AB arasında "Google vergisi" krizi
18 Haziran 2020 22:59		 HSBC 35 bin kişinin işten çıkarılması için düğmeye bastı
17 Haziran 2020 17:53
2 bakan ve Hakan Fidan, Libya'ya süpriz bir ziyarette bulundu
17 Haziran 2020 17:24		 ABD, Beşşar Esed ve eşini yaptırım listesine aldı
17 Haziran 2020 16:21
Rusya'dan turizm açıklaması: Türkiye'den teyit bekliyoruz
17 Haziran 2020 15:21		 Volvo 4 bin kişiyi işten çıkaracak
17 Haziran 2020 14:46
Pekin'de okullar yeniden kapatıldı, uçuşlar iptal edildi
17 Haziran 2020 14:37		 Almanya, Türkiye'yi 'riskli bölge' ilan etti
17 Haziran 2020 12:52
DSÖ'den virüse karşı etkili ilaçla ilgili ilk açıklama: Hayat kurtaran buluş
17 Haziran 2020 11:30		 Son 24 saatte 3 ülkede ürküten ölüm sayıları!
17 Haziran 2020 09:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:12 - Borsa güne yükselişle başladı10:10 - Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor10:09 - Mahalli idareler personeli, görevde yükselme sınavı açılmasını bekliyor09:55 - Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü09:51 - İki ay sonra gelen acı haber09:48 - Benzin ve motorine zam geliyor09:40 - İstanbul'da maske takmamanın cezası sabitlendi09:38 - Güne başlarken döviz fiyatları09:34 - Tamamlayıcı emeklilikte kazanılmış haklar korunacak09:30 - Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında 11 zanlı hakkında gözaltı kararı
09:29 - Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı09:26 - '37 yıllık hakim eşimi neden tayin ettiniz?'09:21 - Hakim savcı kararnamesinde 'Arınç'ın damadı' detayı09:09 - Bitlis'te 15 köy ve mezralarında sokağa çıkama yasağı ilan edildi09:05 - AYM: Demirtaş'ın tutukluluğu makul süreyi aştı09:01 - Suç örgütü ve uyuşturucu operasyonunda 3'ü polis 62 gözaltı08:59 - 3 tip yeni üniversite modeli geliyor08:51 - Şiddet gördüğü kocasından kurtulmak için pencereden atladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vaka sayıları artıyor, sizce hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik
Öğretmenlerin hizmet puanlarını artıran yeni faaliyetler belli oldu
Katilin adını kanıyla yazdı
İstanbul'da maske takmamanın cezası sabitlendi
3 tip yeni üniversite modeli geliyor
Benzin ve motorine zam geliyor
Taşrada, yeni atanan Vali böyle karşılanır
Erdoğan-Bahçeli zirvesinin perde arkası: Seçim mutabakatı
4 bin 29 emniyet personeli bir üst rütbeye terfi ettirildi
DSÖ, ikinci dalga için tarih verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
maskeyi çeneye takmak 4
17.06.2020 ekrem imamoğlu'nun taksi açıklaması 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 2
erol bulut 1
istanbul'u anında kilitleriz 2
İnziva 6
kadın cinayetleri 1
aşkın düşünce 1
ticari ürünlerdeki fiyat değişkenliği 1
osmanlı tokadı 1
SON İLANLAR
Yalova Çiftlikköy SYDV Personel Alım İlanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 46 sağlık personeli alacak
İskenderun Teknik Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Çukurova Üniversitesi sözleşmeli 295 sağlık personeli alacak
Devlet Arşivleri Başkanlığı 45 İşçi Alacak
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Gökçebey SYDV 1 İşçi Alacak
Tokat Erbaa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Kütahya SYDV 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam