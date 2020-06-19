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Erdoğan-Bahçeli zirvesinin perde arkası: Seçim mutabakatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önceki gün Beştepe'de gerçekleştirdiği baş başa görüşmede erken seçim tartışmalarını "gereksiz" olarak nitelediği ve "2023'te teyitleştiği" bildirildi
 19 Haziran 2020 08:20
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Erdoğan-Bahçeli zirvesinin perde arkası: Seçim mutabakatı

Erdoğan'ın Kuzey Irak operasyonuna ilişkin Bahçeli'ye detaylı bilgi aktardığı 50 dakika süren görüşmede, örgütün son dönem eylemleriyle canlanma işareti verdiği, sınırın hemen ötesinde yeni üsler oluşturma gayreti içinde olduğunu kaydettiği bildirildi.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Bölgeden alınan bilgiler doğrultusunda 400'ün üzerindeki hedefin hava desteği ile vurulduğunu dile getiren Erdoğan'ın, kara harekatıyla da operasyonun etkili şekilde sürdürüldüğünü, teröristlere ağır darbeler vurulduğunu ifade ettiği aktarıldı. Bahçeli'nin ise terör örgütünün yeniden canlanmasına izin verilmemesinin memnuniyet verici olduğunu belirttiği dile getirildi. Erdoğan'a "desteğim tamdır" diyen Bahçeli'nin, ihtiyaç duyulan her konuda sonuna kadar hükümetin arkasında olduklarını vurguladığı kaydedildi.

HDP yürüyüşü

Görüşmede, HDP'nin iki vekilin milletvekilliğinin düşürülmesi sonrası başlattığı yürüyüşün, ABD'de başlayan ve çeşitli ülkelere yayılan eylemler ve geçmişteki Gezi ve Adalet yürüyüşü girişmeleri ekseninde ele alındığı öğrenildi. Bahçeli'nin, HDP'nin yürüyüşüne izin verilmemesinin doğru olduğunu, terör örgütüne zemin yaratacak girişimlere izin verilmemesi gerektiğini ifade ettiği belirtildi.

'Takdir sizin'

İki lider, temmuzda gerçekleştirilecek Meclis Başkanlığı seçimini de ele aldı. MHP, geçmişteki seçimde olduğu gibi Cumhur İttifakı zemininde Meclis Başkanı adayı çıkarmayarak AK Parti adayını destekleyecek. Bahçeli'nin konuya ilişkin olarak Erdoğan'a "Takdir sizindir" dediği öğrenildi.

Görüşmede erken seçim tartışmalarını "gereksiz" olarak niteleyen iki liderin, "2023'te teyitleştiği" bildirildi. Erdoğan Libya ve İdlib'deki gelişmeler konusunda Bahçeli'yi bilgilendirdi.

Ayasofya'nın ibadet açılmasına ilişkin ise MHP liderinin atılması planlanan adımdan memnuniyet duyduğunu, yargı kararının beklenmesine rağmen Ayasofya'nın Fatih'in kılıç hakkı olduğunu ve buna batının karışamayacağını dile getirdiği ifade edildi.
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