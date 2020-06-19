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3 tip yeni üniversite modeli geliyor

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunduğu Yükseköğretim Reformu Politika Belgesi'nde 'tematik', 'sınırlı alanda uzmanlaşmış' ya da 'çok yönlü üniversite' olmak üzere yeni üç tip üniversite modeline yer verildi.
 19 Haziran 2020 08:59
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3 tip yeni üniversite modeli geliyor

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'a göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'la yaptığı görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu da üniversitelerde reformun önünü açacak olan 'Yükseköğretim Reformu Politika Belgesi'ni tamamladı.

KONSEY KURULACAK

Tüm devlet üniversitelerinde üniversite konseyleri oluşturulacak. Üst yönetim konsey ile rektörden oluşacak, konsey üniversiteye destek olan, hizmet eden, toplumla üniversite arasında köprü kurabilecek kişiler arasından atanacak. Rektör dahil tüm atamalarda üniversitelerin misyon ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesi için paydaş görüşlerinin alınması, temel prensiplerden biri olacak. Yükseköğretimde çeşitlenen öğrenci profiline uygun talepleri karşılayabilecek, sosyal ve ekonomik gelişime katkı sağlayabilecek, piyasaların çeşitlenen iş gücüne cevap verebilecek, istihdamı arttırabilecek, artan rekabete uyum sağlayabilecek bir üniversite hedef olacak.

VAKIF, DEVLET VE ÖZEL

Bu kapsamda üniversiteler 'devlet', 'vakıf' ve 'özel' misyonlarına göre konumlandırılacak ve 'tematik', 'sınırlı alanda uzmanlaşmış' ya da 'çok yönlü üniversite' olarak yeniden yapılandırılacak. Meslek yüksekokullarının her bölgede kurulacak olan 'Bölgesel Mesleki Eğitim Üniversiteleri'ne bağlanması öngörülüyor. Her bir ön lisans programının en az bir sektörel destekçisi olması benimsenecek.

AÇIK ÖĞRETİM FORMÜLÜ

Açık öğretim sistemi, yaşam boyu öğrenme anlayışı çerçevesinde yeniden kurgulanacak. Bu çerçevede zenginleştirilmiş ölçme ve değerlendirme sürecinin inşa edilmesi ve kalitenin arttırılması amacıyla açık öğretim yoluyla eğitim verecek üniversiteler için bir model hayata geçirilecek.

YABANCI DİL YAPTIRIMI

Uygulama sürecinde yetersizliği tespit edilen programlara yönelik çeşitli destek ya da yaptırım mekanizmalarını içeren tedbirlerin geliştirilmesi planlanıyor. Belgede ayrıca yabancı dil öğretiminin desteklenmesi, işlevsel olmadığı değerlendirilen programlarda yabancı dilde öğretimin gerektiğinde sınırlandırılabilmesi gibi çeşitli prensiplere yer verildi.
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