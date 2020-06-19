Hakim savcı kararnamesinde 'Arınç'ın damadı' detayı
Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın FETÖ üyeliği suçundan hakkında dava açılan damadı Ekrem Yeter hakkında beraat kararı veren Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sadık Subaşı, HSK'nın yaz kararnamesi ile tenzili rütbeye uğradı. Mahkeme Başkanı, Yargıtay'a tetkik hakim olarak atandı
|19 Haziran 2020 09:21
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Beraat kararına itiraz ederek, dosyanın İstinaf Mahkemesine taşınmasını sağlayan Ankara Cumhuriyet savcısı Osman Öztürk ise terfi etti.
Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre: Ankara Cumhuriyet Savcısı Osman Öztürk, Yeter hakkında verilen beraat kararına "örgüt talimatlarına uygun hareket etmek suretiyle üzerine atılı suçu işlediği" iddiasıyla itiraz etmişti.
ANKARA SAVCISI YARGITAY'A
Kararnameyle, 2015 yılından beri aralıksız olarak Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görev yapan ve Ankara Adliyesi'nin en kıdemli isimlerinden olan Ankara Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan da Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak atandı.
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