Hakim savcı kararnamesinde 'Arınç'ın damadı' detayı

Beraat kararına itiraz ederek, dosyanın İstinaf Mahkemesine taşınmasını sağlayan Ankara Cumhuriyet savcısı Osman Öztürk ise terfi etti.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre: Ankara Cumhuriyet Savcısı Osman Öztürk, Yeter hakkında verilen beraat kararına "örgüt talimatlarına uygun hareket etmek suretiyle üzerine atılı suçu işlediği" iddiasıyla itiraz etmişti.

ANKARA SAVCISI YARGITAY'A

Kararnameyle, 2015 yılından beri aralıksız olarak Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görev yapan ve Ankara Adliyesi'nin en kıdemli isimlerinden olan Ankara Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan da Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak atandı.