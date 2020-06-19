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'37 yıllık hakim eşimi neden tayin ettiniz?'

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 4 bin 726 yargı mensubunu kapsayan kararnamesiyle hakim eşi de tayin edilen İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, siyaseten cezalandırıldıklarını savunarak tepki gösterdi.
 19 Haziran 2020 09:26
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'37 yıllık hakim eşimi neden tayin ettiniz?'

Sabahat Bahşi, Ankara hakimliğinden Ankara Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atandı. Milletvekili Bahşi, 37 yıllık hakim olan eşinin, AK Parti İstanbul Milletvekili Çağatay Kılıç'ın taraf olduğu tazminat davasındaki "reddi hakim" anlaşmazlığı nedeniyle kararname kapsamına alındığını ileri sürdü. İYİ Partili Bahşi, şunları söyledi:

SİYASİ HUSUMET İDDİASI

"Eşim Ankara 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi hakimiydi. Çarşamba günü dediler ki; 'Eşinin tayini çıkıyor'. Son derece başarılı bir hakimdir, sicili de bunun en büyük göstergesidir. 37 yıl şerefiyle, haysiyetiyle hakimlik yapmış bir hanımefendiye böyle bir yakıştırma çok çirkin. Adalet Bakanıyla görüşmek istediğimde randevu da alamadım."
Memurlar.Net
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