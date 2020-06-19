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İstanbul'da maske takmamanın cezası sabitlendi

İstanbul'da maske takmamanın cezası 900 TL olarak sabitlendi
 19 Haziran 2020 09:40
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İstanbul'da maske takmamanın cezası kaymakamlıklara bırakıldığı için ilçeden ilçeye ceza miktarı farklılıklar gösteriyordu. Farklılık dün akşam saatlerinde alınan kararla son buldu. Kentte maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek.

Korona virüs sebebiyle 48 ilde maske takma zorunluluğu kararı alındı. İstanbul Valiliği de açık alanlarda maske takma zorunluluğuna uymayanlara cezai kesileceğini açıkladı. İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kesilen cezalar kaymakamlıklara bırakıldığı için 3 bin 150 liraya kadar ceza kesiliyordu. Ancak bu cezalar ilçeden ilçeye farklılık gösteriyordu. Örneğin Beşiktaş Kaymakamlığı dün 3 gün uyarma ardından 950 lira cezai işlem uygulanacaktı. Bu rakam Gaziosmanpaşa'da ise 392 lira olarak belirlenmişti.

TOPLANTI YAPILDI, KARAR VERİLDİ

Farklılığı ortadan kaldırmak için İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi dün saat 17.00'da Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası İstanbul'da maske takmamanın cezası 900 TL olarak belirlendi.

"BÖYLE BİR ZORUNLULUK GETİRİLMELİYDİ"

Vatandaşların çoğu uygulamadan memnun olduğunu dile getirirken, büyük bir çoğunluk ise bu kurala halen uymuyor. Maske takan vatandaşların ise doğru kullanmadığı görülüyor. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde arkadaşları ile yürüyüşe çıkan Mustafa Baydar, "Böyle bir zorunluluk getirilmeliydi. Millet çok ciddiye almıyor bu durumu. Maskeyi burnu açıkta, ya da çenesine takanlar var. Vatandaşların kurallara pek uyduğunu düşünmüyorum. Yüzde 60'ı uyuyor" dedi.

Kameraları görünce maskesini takan Tuğba Sarıca ise, "Lokantadan çıkmıştım. O yüzden takılı değildi" derken "Yine de uymaya çalışıyoruz. Maske zorunluluğu kesinlikle getirilmeliydi" diye konuştu. Meryem Karaca da, "Dünden bu yana maske takanların arttığını görüyorum. Gerekliydi bu uygulama" ifadelerini kullandı.
DHA
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