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Benzin ve motorine zam geliyor

Pazartesi Salıya bağlayan gece yarısından geçerli olmak üzere motorinde 15 kuruş, benzinde 20 kuruş zam bekleniyor
 19 Haziran 2020 09:48
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Pazartesi Salıya bağlayan gece yarısından geçerli olmak üzere motorinde 15 kuruş, benzinde 20 kuruş zam bekleniyor

Akaryakıtta değişen fiyatlar nedeniyle bu zammın gerçekleşeceği öğrenildi.

Güne başlarken döviz fiyatları
Memurlar.Net
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