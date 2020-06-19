Benzin ve motorine zam geliyor
Pazartesi Salıya bağlayan gece yarısından geçerli olmak üzere motorinde 15 kuruş, benzinde 20 kuruş zam bekleniyor
|19 Haziran 2020 09:48
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Pazartesi Salıya bağlayan gece yarısından geçerli olmak üzere motorinde 15 kuruş, benzinde 20 kuruş zam bekleniyor
Akaryakıtta değişen fiyatlar nedeniyle bu zammın gerçekleşeceği öğrenildi.Güne başlarken döviz fiyatları
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