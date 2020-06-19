1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İki ay sonra gelen acı haber

İki çocuk babası Mesut Doğan, 23 Nisan günü arkadaşları ile çıktığı gezintiden dönmedi. Beş gün önce nehirde cesedi bulundu. Aile, "ARKADAŞLARI KONUŞSUN" diyor
 19 Haziran 2020 09:51
Yazdır
İki ay sonra gelen acı haber

Almanya'nın Hanau kentinde yaşayan Mesut Doğan (29), 23 Nisan günü evden otomobil satın almak için çıktı. İki arkadaşı ile birlikte Wachtersbach kentinde araç satın alıp eve döndü. Sonra arkadaşları ile gezmeye gitti. Doğan'dan o günden sonra haber alınamadı. Beş gün önce nehirden bir ceset çıkarıldı. Otopsi ve DNA karşılaştırması sonrası cesedin Doğan'a ait olduğu tespit edildi.

ARKADAŞLARI KONUŞSUN

CESEDİN tanınmayacak halde olduğunu ifade eden aile, "Oğlumuz son olarak Hanau yakınlarındaki Steinheim'da bir köprü üzerinde görülmüştü. Nehirde bulunması cinayet şüphesini güçlendiriyor" dedi. Anne Nurten Doğan, "Oğlumun üç arkadaşı o gün neler olduğunu biliyor, ancak bizden bilgi saklıyor. Mesut'u kim neden öldürmüş olabilir bilmek istiyorum. Yüreğim yanıyor" dedi.

KATİLLER BULUNSUN

MESUT Doğan'ın abisi Mehmet Doğan, "Polis eve gelip kardeşimin DNA örneği için diş fırçasını aldı. Bulunan cesetten alınan DNA ile karşılaştırma yapılmış. Bize ölüm haberini verdiklerinde yıkıldık. 23 Nisan gününden bu yana perişanız. Kardeşim cinayete kurban gittiyse katillerinin bulunmasını istiyoruz" diye konuştu. Kentte dört yıl önce 23 yaşındaki Mert Açıkgöz de kaybolduktan bir ay sonra nehirde ölü bulunmuştu.

Kadir İnce
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor
19 Haziran 2020 10:10		 Kene aşısı Eylül ayında insanda denenecek
19 Haziran 2020 08:32
KKKA erken çıktı vaka sayısı arttı
19 Haziran 2020 08:15		 Kovid-19 böbrekleri vuruyor: İyileşme sonrası diyalize ihtiyaç duyabilirler
19 Haziran 2020 07:33
Yasağı takan da var takmayan da
19 Haziran 2020 07:10		 Çok kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısı - Haritalı
19 Haziran 2020 06:30
Korkunç korona virüs raporu: Kalıcı kayba neden olabilir
19 Haziran 2020 03:59		 Türk Kızılay su baskınlarının yaşandığı Düzce'de hijyen seti ve içme suyu dağıttı
19 Haziran 2020 02:54
Korona virüs salgınında iyileşenlerin sayısı 4,5 milyonu geçti
19 Haziran 2020 01:27		 MSB: Tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Çad'a indi
19 Haziran 2020 01:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:13 - LGS kapsamında merkezi sınav yarın yapılacak10:12 - Borsa güne yükselişle başladı10:10 - Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor10:09 - Mahalli idareler personeli, görevde yükselme sınavı açılmasını bekliyor09:55 - Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü09:51 - İki ay sonra gelen acı haber09:48 - Benzin ve motorine zam geliyor09:40 - İstanbul'da maske takmamanın cezası sabitlendi09:38 - Güne başlarken döviz fiyatları09:34 - Tamamlayıcı emeklilikte kazanılmış haklar korunacak
09:30 - Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında 11 zanlı hakkında gözaltı kararı09:29 - Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı09:26 - '37 yıllık hakim eşimi neden tayin ettiniz?'09:21 - Hakim savcı kararnamesinde 'Arınç'ın damadı' detayı09:09 - Bitlis'te 15 köy ve mezralarında sokağa çıkama yasağı ilan edildi09:05 - AYM: Demirtaş'ın tutukluluğu makul süreyi aştı09:01 - Suç örgütü ve uyuşturucu operasyonunda 3'ü polis 62 gözaltı08:59 - 3 tip yeni üniversite modeli geliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vaka sayıları artıyor, sizce hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik
Öğretmenlerin hizmet puanlarını artıran yeni faaliyetler belli oldu
Katilin adını kanıyla yazdı
Benzin ve motorine zam geliyor
İstanbul'da maske takmamanın cezası sabitlendi
3 tip yeni üniversite modeli geliyor
Taşrada, yeni atanan Vali böyle karşılanır
Erdoğan-Bahçeli zirvesinin perde arkası: Seçim mutabakatı
4 bin 29 emniyet personeli bir üst rütbeye terfi ettirildi
DSÖ, ikinci dalga için tarih verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
osmanlı tokadı 1
ayasofya 1
öğretmen seminerlerinin online'a çevrilmesi 3
Film listesi 2
reçel 1
gram altın 6
ömer faruk beyaz 1
aşkın düşünce 1
istanbul'u anında kilitleriz 2
nihat özdemir'in fb kongre üyeliğinden istifa etmesi 1
SON İLANLAR
Yalova Çiftlikköy SYDV Personel Alım İlanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 46 sağlık personeli alacak
İskenderun Teknik Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Çukurova Üniversitesi sözleşmeli 295 sağlık personeli alacak
Devlet Arşivleri Başkanlığı 45 İşçi Alacak
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Gökçebey SYDV 1 İşçi Alacak
Tokat Erbaa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Kütahya SYDV 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam