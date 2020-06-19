İki ay sonra gelen acı haber

Almanya'nın Hanau kentinde yaşayan Mesut Doğan (29), 23 Nisan günü evden otomobil satın almak için çıktı. İki arkadaşı ile birlikte Wachtersbach kentinde araç satın alıp eve döndü. Sonra arkadaşları ile gezmeye gitti. Doğan'dan o günden sonra haber alınamadı. Beş gün önce nehirden bir ceset çıkarıldı. Otopsi ve DNA karşılaştırması sonrası cesedin Doğan'a ait olduğu tespit edildi.

ARKADAŞLARI KONUŞSUN

CESEDİN tanınmayacak halde olduğunu ifade eden aile, "Oğlumuz son olarak Hanau yakınlarındaki Steinheim'da bir köprü üzerinde görülmüştü. Nehirde bulunması cinayet şüphesini güçlendiriyor" dedi. Anne Nurten Doğan, "Oğlumun üç arkadaşı o gün neler olduğunu biliyor, ancak bizden bilgi saklıyor. Mesut'u kim neden öldürmüş olabilir bilmek istiyorum. Yüreğim yanıyor" dedi.

KATİLLER BULUNSUN

MESUT Doğan'ın abisi Mehmet Doğan, "Polis eve gelip kardeşimin DNA örneği için diş fırçasını aldı. Bulunan cesetten alınan DNA ile karşılaştırma yapılmış. Bize ölüm haberini verdiklerinde yıkıldık. 23 Nisan gününden bu yana perişanız. Kardeşim cinayete kurban gittiyse katillerinin bulunmasını istiyoruz" diye konuştu. Kentte dört yıl önce 23 yaşındaki Mert Açıkgöz de kaybolduktan bir ay sonra nehirde ölü bulunmuştu.

Kadir İnce