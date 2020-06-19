Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde sağanağın İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova ile Tekirdağ'ın doğu ilçelerinde kuvvetli olması öngörülüyor
|19 Haziran 2020 10:10
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Marmara Bölgesi'nde sağanağın İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova ile Tekirdağ'ın doğu ilçelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelindeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.
Bölgede parçalı ve çok bulutlu hakim olacak.
Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin edilen bölgede yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova ile Tekirdağ'ın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
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