Borsa güne yükselişle başladı
|19 Haziran 2020 10:12
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Açılışta BIST 100 endeksi, 1.301,08 puan ve yüzde 1,16 değer kazanarak 113.795,70 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,81 ve holding endeksi yüzde 1,06 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 4,92 ile iletişim oldu.
Dün 20,3 milyar liralık rekor işlem hacmiyle ve yüzde 1,40 değer kazanan BIST 100 endeksi, 112.494,62 puanla 26 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
Analistler, dünya borsalarında karışık bir seyir izlendiğini belirterek, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.
Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'nin cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.200 seviyesinin direnç, 110.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.Güne başlarken döviz fiyatları
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