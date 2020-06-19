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LGS kapsamında merkezi sınav yarın yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, iki bölüm halinde uygulanacak - Sınavın birinci oturumu saat 09.30, ikinci oturumu saat 11.30'da başlayacak- Birinci bölüm 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika sürecek- Sınavın sorunsuz yapılmasını temin etmek amacıyla yarın 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 81 ilde istisnalar hariç vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak
 19 Haziran 2020 10:13
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LGS kapsamında merkezi sınav yarın yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav yarın yapılacak.

Merkezi sınavda, 2019-2020 öğretim yılında 8. sınıfın birinci döneminde uygulanan öğretim programları esas alınacak. Sınav, iki oturum halinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacak.

Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

Öğrencilere birinci oturumda, 8. sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek. Sınav sonuçları, 16 Temmuz'da ilan edilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında yapılacak sınavda, birinci oturum saat 09.30'da başlayıp 10.45'te, ikinci oturum saat 11.30'da başlayıp 12.50'de tamamlanacak.

LGS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz yapılmasını temin etmek amacıyla yarın 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 81 ilde istisnalar hariç vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

- Okul ve salon sayısı geçen yıla göre artırıldı

Öğrencilerin, kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için en geç saat 09.00'da sınava girecekleri binada hazır bulunması gerekiyor.

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi ile en az 2 koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracak.

Bu yıl öğrenciler, sınava öğrenim gördükleri okullarda girecek. Geçen yıl sınav yapılan okul sayısı 3 bin 873 iken, Bakanlık bu sene okul sayısını 18 bin 139'a, salon sayısını 59 bin 568'den 111 bin 918'e çıkardı. Ayrıca Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi sağlayabilmek için güvenli alanlar oluşturuldu ve okullar dezenfekte edilerek hijyen sağlandı.

Öğrencilerin sınavın yapılacağı okulun bahçesine girişleri sırasında en az 1 metrelik (3-4 adım) sosyal mesafenin korunması sağlanacak ve yığılma oluşmasını engelleyecek önlemler alınacak.

Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde, bekletilmeden okul bina ve salonlarına alınacak.

- Sosyal mesafe sağlandıktan sonra isteyen öğrenci maskesini çıkaracak

Öğrenciler, sınav salonlarına tıbbi maskeyle girecek. Yerlerine oturduklarında diğer öğrenciler ile aralarında sosyal mesafe sağlandıktan sonra isteyen öğrenci maskesini çıkararak sınava devam edebilecek.

Gerek birinci oturum sonunda gerekse sınav bitiminde, tüm öğrenciler aynı anda dışarı çıkarılmayacak. Binanın durumuna göre zaman aralıklarıyla, gerekirse sınıf sınıf olmak üzere sosyal mesafeyi koruyacak şekilde öğrenciler, gerekli önlemler alınarak sınav salonu ve binadan çıkarılacak.

Öğrencilerin, iki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyacakları şekilde gerekli tedbirler sınav görevlileri tarafından alınacak.

Öğrenciler, okul koridorları ve okul bahçesinde maskelerini çıkaramayacak.

Sınavda verilecek 45 dakikalık arada hava koşulları bahçeye çıkmaya uygun değilse, okulun sınav olmayan koridor, boş derslikler, spor salonu, yemekhane gibi bölümlerinde öğrencilerin arayı sosyal mesafeyi koruyarak geçirmeleri için yedek gözetmenler görev alacak.

Öğrencilerin sağlığı için veliler, okul bahçesine girmeyecek.

- Soru kitapçıkları, 22 Haziran'dan itibaren verilecek

Daha önce, sınavdan bir saat sonra öğrencilere dağıtılan soru kitapçıkları, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında olası bir kargaşaya olanak verilmemesi için 22 Haziran Pazartesi günü velilere teslim edilecek.

Soru kitapçıklarını dağıtan görevliler eldiven kullanacak.
Anadolu Ajansı
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