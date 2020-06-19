Bakan Soylu açıkladı: Ehliyet taşımaya gerek kalmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal D canlı yayınında soruları yanıtladı. "Yeni kimlik kartımızla birlikte banka kartımız ve ehliyetimiz tek kartta birleşmiş olacak" diyen Bakan Soylu, "Artık ehliyetimizi yanımızda taşımamız gerekmeyecek. Yakın zamanda Türkiye'ye bunu müjdeleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal D'de 'Neler Oluyor Hayatta' programında açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Uluslararası Göç Filmleri Festivali'ne başladık. Türkiye göç konusunda tüm dünyaya insanlık adına örnek olan, vicdanın merhametin ne olduğunu sadece kitaplarda değil, hayatında yaşayan ve bunu gösteren bir ülke. Dünyaya da ders veren bir ülke. Biz ABD'den, İngiltere'den zengin değiliz. Ama yaptıklarımız ders bırakıyor. Şuan 30 milyon insan göç filmlerini izledi.

41 bin satılacak bilet vardı. 32 bin'i tükendi.

Tüm katkı koyanlara, destek verenlere Türkiye'nin göç politikasını anlatanlara, farkındalık yaratanlara teşekkür ediyorum.

Göç süreci bitmeyecek. Afganistan, Pakistan daha zengin olmayacak. Az gelişmiş ve gelişmiş ülkeler arasındaki farklar daha da büyüyecek. Ne yapacaklar? Umuda yolculuğa çıkacaklar. Biz bunun adına 'sınırsız yolculuk' diyoruz. Türkiye tüm görevini getirmenin rahatlığı içinde.

Terörle mücadele

Biz insanız. Geçmişimizden dersler alarak yaşıyoruz. Devletler de öyledir. Devletler de insanlar gibidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti geçmişte birçok konunun kamburunu taşımak durumunda kalmıştır. Onlardan biri de terördür.

Terörden kurtulmak lazım. Bunun için de toplu bakışa ihtiyaç vardır. Türkiye terörden kurtulmak için çaba sarfediyor. İran-Irak-Suriye sınırından gelen saldırıları engellemek için çalışmalar yaptı Türkiye.

Metehan'a nasıl bakılıyorsa, Osmanlı'nın kuruluşu nasıl değerlendiriliyorsa, Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadelesi nasıl değerlendiriliyorsa da yıllar sonra 'Ne yaptı Türkiye de buraya geldi' diye Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik de değerlendirmeler üniversitelerde yapılacak.

Sınırlarımızdaki güvenlik sistemimiz, gece görüş kameralarına kadar olmasaydı bunlar sağlanabilir miydi?

Artık mühimmatımızı, silahımızı biz üretiyoruz. İnsansız Hava Araçları'na taktığımız kameraları biz üretiyoruz. Milyarlarca dolar vermiyoruz artık. Yarın tankımızı biz üreteceğiz. Tüm bunları yaptığınız anda eliniz güçlü oluyor.

Terör örgütüne alan baskısı ile hayat şansı bırakmıyoruz. Legal görünümlü illegal yapılar, dernekler, sivil toplum örgütler... Bunlarla terörün bağını kesiyorsunuz. Biz suçluların yaklaşık 6.5 milyon kişinin yüz bilgilerini, tüm biyometrik verilerini kameralara yükledik. Aradığımız hangi suçlu varsa bir yerde gözümüze çarpıyorsa, biz onu yakalayabilme kabiliyetine sahibiz.

Dağdan, mağaralardaki mücadeleden şehirdeki güvenliğe kadar. Kahramanlarımız; Haftanin'de ne işleri var? Metina'da Zap'ta ne işleri var? Çünkü yıllarca bu hattın içerisinden Türkiye'ye sızdılar.

Türkiye büyük bir fedakarlık ortaya koyuyor. Bu bizim istikrarımızı, turizmimizi, akademimizi şekillendiriyor.

Türkiye toplam bir program uyguluyor. Bunda insanlık, tarım, komşularla iyi ilişkiler, medeniyetimizin insanlarla buluşturulması var.

Sosyal medya

(Sosyal medyadaki manipülasyonlar) Siber suçlarla mücadele birimlerimizle gurur duyabilirsiniz.

Türkiye'de olup da bir hakareti, bir kumarı, terörü veya çocuk istismarını, eskort, yasa dışı silah satışı... Türkiye'de olup da arkadaşlarımızın bulamama ihtimali çok zayıftır.

15 Temmuz'la alakalı, 15 Temmuz'un bize getirdiği, mecbur ettiği en önemli şey siber suçlarla mücadeledir. Birçok ülkeye ders verdiğimiz bir merkezimiz var. Yüzlerce arkadaşımız var. Müthiş bir performans sergiliyorlar.

Bir yenilikten daha bahsedeceğim. Siber Suçlar Dairemizin içerisinde 'Siber Ay' diye, özellikle çocuk ve gençlerimizi siber suçlardan korumak için yeni bir program başlatılıyor.

Bunu da ilk burada anlatıyorum. Gençlerimize çocuklarımıza musallat olanlara gerekli cevabı verecekler.

Gürcistan'dan Ukrayna'ya kadar, en son Arjantin'de bir suçluyu yakalattık.

İhbarları bizim için emirdir. Biz takip ederiz. 'Acaba ben ne yapacağım' diye tedirginlik içinde olmasınlar.

Sadece salgın döneminde 12 bin hesap belirledik. Endişeye sevk eden, yalan yanlış... Bunların önemli bir bölümü yurt dışında. Bunların %60'ı FETÖ, %20'nin üzerinde PKK hesapları. Bunun bilinci içerisinde hareket ediyoruz.

Amerika'da FBI, CIA düzeyine geldiğimizi söyleyebilirim.

Kadına yönelik şiddet

Dünya ölçeğinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve eşlerinin ortaya koyduğu iradeyle dünyada görülmemiş bir üslup, yöntem ile bu mücadeleyi toplumsallaştırabilmek için çaba ortaya koydular.

6284 kanununu ortaya koyduk. Fiiliyatta ve takipte bazen sıkıntı yaşıyoruz. Aile içi şiddet konusunda gelişmiş ülkelerin aşağısındayız. Biz bir tek şiddeti de kabul etmiyoruz. Örfümüze, geleneğimize, dinimize uygun değil bu.

Biz üzerimize düşen görevleri yapıyoruz. Her karakolda aile içi şiddetle mücadele birimi kurulması... Çoğunu kurduk.

Bu yıldan itibaren 111 bin personelimizi eğittik salgın olmasına rağmen.

Artık ehliyeti yanımızda taşımaya gerek yok

Yeni kimlik kartımızla birlikte banka kartımız ve ehliyetimiz tek kartta birleşmiş olacak. Artık ehliyetimizi yanımızda taşımamız gerekmeyecek. Yakın zamanda Türkiye'ye bunu müjdeleyeceğiz. Ehliyeti, kimlikteki çipe yükleyeceğiz. Ehliyeti jandarma-polis bakmak istediğinde çipe dokundurmuş olacak. Kredi kartlarından uygun olanları yine kimliğe yükleyeceğiz. Ayrıca elektronik imza da buna yüklenecek. Yeni kimlik kartımız SGK ve e-imza hizmeti de sunacak.