Bakan duyurdu: 18:00'den sonra ödeme yapılacak
|19 Haziran 2020 11:11
|Yazdır
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yağlı tohumlu bitkiler desteği ve tarımsal sulama elektrik desteği kapsamında üreticilere bugün saat 18.00'den sonra 1 milyar 469 milyon 303 bin lira ödeme yapılacağını bildirdi.
Bakan Pakdemirli, bazı tarımsal destekleme ödemelerinin hesaplara yatırılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 50 bin 629 üreticiye 1 milyar 434 milyon lira ödeneceğini aktaran Pakdemirli, tarımsal sulama elektrik desteği kapsamında ise 35 milyon 303 bin lirayı üreticilerin hesaplarına yatıracaklarını kaydetti.
Pakdemirli, toplamda ödenecek 1 milyar 469 milyon 303 bin liranın, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre üreticilerin hesabına aktarılacağını belirterek, "Böylece 1 Ocak'tan itibaren ödenen toplam destekleme tutarı 15,2 milyar liraya ulaşarak, 22 milyar liralık tarımsal destekleme bütçesinin yüzde 69,5'lik kısmı ödenmiş olacak." ifadesini kullandı.
Açıklamada yer alan takvime göre, T.C. kimlik numarasının son hanesi 0-2 olanlara 19 Haziran'da, 4-6 olanlara 26 Haziran'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da saat 18.00'den sonra ödemeleri yapılacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kayseri'de 4 ev karantinaya alındı
19 Haziran 2020 17:35
|Hükümet Konağı'nın bir katı koronavirüs nedeniyle kapatıldı
19 Haziran 2020 16:51
|Emniyetin 'uçan göz'ü turizm merkezlerinde denetimde
19 Haziran 2020 16:04
|İki ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
19 Haziran 2020 15:24
|Personel tercih etmedi, kamu kampları boş kaldı
19 Haziran 2020 15:06
|İstanbul'da LGS sınavı saatlerinde kırtasiyeler açık olacak
19 Haziran 2020 15:00
|Taksi tutup olay yerine giden bekçilere ödül!
19 Haziran 2020 14:55
|Konya'da maske takmayan yaya ve sürücülere 8 bin 800 lira ceza
19 Haziran 2020 14:38
|Adalar Kaymakamı: Bu araçların yeterlilik belgesi yok
19 Haziran 2020 13:50
|Sağlık Bakanı: Günü, sınav gençlerine bırakıyoruz..
19 Haziran 2020 13:45