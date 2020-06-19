1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eski tabip binbaşının mahrem imamlarla irtibatı deşifre edildi

Adana'da, FETÖ/PDY'nin TSK'deki mahrem yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında tutuklanan eski tabip binbaşı hakkında, "mahrem imamlarca ankesörlü ve sabit hatlardan arandığı" iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
 19 Haziran 2020 11:14
Yazdır
Eski tabip binbaşının mahrem imamlarla irtibatı deşifre edildi

- Adana'da, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski tabip binbaşı hakkında, "mahrem imamlarca ankesörlü ve sabit hatlardan arandığı" iddiasıyla "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan ankesörlü ve sabit kontörlü hattan arandığı tespit edilen eski tabip binbaşı tutuklu Ş.Ö. hakkında yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı tarafından sanık Ş.Ö. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, tutuklu Ş.Ö'nün FETÖ'nün mahrem imamlarınca Ankara'daki büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık alanlardaki sabit ve ankesörlü hatlardan 2018'e kadar 28 farklı zamanda ardışık arandığının tespit edildiği, kullanımındaki GSM hattına ilişkin HTS kayıtlarında da 23 mahrem imamla ortak baz irtibatının bulunduğu belirtildi.

FETÖ'nün yapılanması ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin bilgiler ile cumhuriyet savcısının sanık hakkındaki hukuki değerlendirmesine yer verilen iddianamede, Ş.Ö'nün örgütün mahrem asker yapılanması içerisinde gizlilik kurallarına azami riayet ederek faaliyetlerde bulunduğu anlatıldı.

Ş.Ö'nün, örgütün hiyerarşik yapısında yer aldığı anlaşılan kişilerle irtibatının bulunduğu ve ankesör iletişiminin FETÖ'nün asker yapılanmasında kullandığı özel bir haberleşme yöntemi olduğu da iddianamede yer buldu.

- Mahrem imamla görüşmesi tanık ifadesinde

İddianamede, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince teşhis yaptırıldıktan sonra ifadesine yer verilen tanık G.Ö, o dönemde ismi "Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA)" olan hastanede tıbbi onkoloji bölümünde görev yapan Ş.Ö. ile aynı grupta yer aldıklarını belirtti.

Tanık G.Ö, kendisinden sorumlu "Muhammet" kod adlı örgüt abisi ile görüşmelerine Ş.Ö'nün de dahil olduğunu bildirerek, "Bizden sorumlu Muhammet ile görüşmelerimiz, Muhammet'in Serhat Mahallesi'ndeki evinde devam etti. Bu dönemde 'GATA Kulis' isimli bir Twitter adresinden örgüt üyesi olmayan GATA çalışanlarına iftiralar oluyordu. Muhammet bizden, 'GATA Kulis'te' iftira atılabilecek veya suçlanabilecek kişilerle ilgili bilgiler istiyordu." ifadelerini kullandı.

- Hakkındaki suçlamaları inkar etti

Sanığın arandığı sabit ve ankesörlü hatlardan, aynı soruşturma kapsamında 114 şüphelinin de arandığı belirtilen iddianamede, sanık Ş.Ö'nün savunmasına da yer verildi.

Terör örgütünün içinde yer almadığını iddia eden sanık, "Üzerime atılı FETÖ/PDY'ye üye olma suçunu kabul etmiyorum. FETÖ'nün mahrem imamları tarafından yapıldığı anlaşılan sabit ve ankesörlü hatlardan kimseyle görüşmedim." şeklinde beyanda bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Muğla'da FETÖ'den gözaltına alınan zanlı tutuklandı
19 Haziran 2020 17:40		 Havacılık Daire Başkanlığını bombalayan uçağın ikinci pilotu inkarı seçti
19 Haziran 2020 17:33
Niğde'de FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
19 Haziran 2020 16:57		 Reina saldırısı davasında 1 sanığa tahliye
19 Haziran 2020 15:06
FETÖ tutuklusu eski belediye başkanı hakkında mütalaa
19 Haziran 2020 14:45		 Pençe Harekatı'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
19 Haziran 2020 14:16
Erzurum'da MİT destekli terör operasyonunda 7 kişi yakalandı
19 Haziran 2020 14:15		 FETÖ davasında yargılanan sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası
19 Haziran 2020 14:14
MSB, operasyona katılan komandoların görüntülerini paylaştı
19 Haziran 2020 11:52		 Yargıtay, FETÖ'nün Yargıtay grup sorumlusunun cezasını onadı
19 Haziran 2020 11:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:40 - Muğla'da FETÖ'den gözaltına alınan zanlı tutuklandı17:37 - CHP'li Öztrak'tan, Hamza Yerlikaya açıklaması17:35 - Kayseri'de 4 ev karantinaya alındı17:33 - Havacılık Daire Başkanlığını bombalayan uçağın ikinci pilotu inkarı seçti17:28 - Mustafa Şentop'tan Meclis Başkanlığı adaylığı açıklaması17:25 - Dövizde gün sonu fiyatları17:20 - Doktor eşini virüsten kaybetti, maskesi çenesi altında gezenlere tepki gösterdi17:12 - Altının gramı 382 liraya yükseldi17:07 - Kızını kurdun ağzından aldı: Poşet götürüyor sandık16:57 - Niğde'de FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
16:57 - Öğrenciler, 'Korona alarm sistemli kabin' üretti16:53 - Ak Partinin Meclis başkan adayı belli oldu16:51 - Hükümet Konağı'nın bir katı koronavirüs nedeniyle kapatıldı16:48 - LCW'nin kurucusu Belediye Başkanı son yolculuğuna uğurlandı16:31 - Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi rüşdünü ispat etti16:22 - Diyanetten 'hac ibadeti' açıklaması16:19 - İstanbul'dan gelen 4 kişilik ailede koronavirüs tespit edildi16:17 - İYİ Parti'li milletvekili trafik kazasında yaralandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vaka sayıları artıyor, sizce hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Soylu açıkladı: Ehliyet taşımaya gerek kalmayacak
Lojman satışları yeniden başladı... 70 bin TL'ye lojman var
Benzin ve motorine zam geliyor
Katilin adını kanıyla yazdı
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik
İyi Parti'nin açtığı YKS'nin iptali davası reddedildi!
Öğretmenlerin hizmet puanlarını artıran yeni faaliyetler belli oldu
İstanbul'da maske takmamanın cezası sabitlendi
3 tip yeni üniversite modeli geliyor
DSÖ, ikinci dalga için tarih verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
istanbul,ankara ve bursa'da maske zorunluluğu getirilmesi 5
İnziva 6
aşkın düşünce 2
gram altın 6
irfan can kahveci 1
beluga 1
Bu görevi iade et kardeşim 1
kuruluş osman 2
aym'nin demirtaş kararı 1
deksametazon 1
SON İLANLAR
Enez Belediyesi geçici işçi alacak
Hafik Belediyesi işçi alacak
Marmaris Polisevi geçici işçi alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi 93 işçi alacak
Adana Et ve Süt Kurumu eski hükümlü işçi alacak
Yalova Çiftlikköy SYDV Personel Alım İlanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 46 sağlık personeli alacak
İskenderun Teknik Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Çukurova Üniversitesi sözleşmeli 295 sağlık personeli alacak
Devlet Arşivleri Başkanlığı 45 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam