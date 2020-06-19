SPK'dan 38 internet sitesi için erişim engeli!
|19 Haziran 2020 11:22
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun manipülatif hareketlere karşı ciddi ve sert önlemlerin alındığını belirtmesinin ardından peş peşe cezalar kesilmeye başladı.
Borsadaki yatırımcıların haklarını korumak için alınan tedbirler kapsamında dün sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerini yönlendiren bir isme daha ceza uygulandı.
1 MİLYON 175 BİN TL CEZA!
Söz konusu şahsa 1 milyon 175 bin 29 lira idari para cezası uygulanırken SPK bülteninde cezanın gerekçesiyle ilgili olarak;
'' Twitter hesabı üzerinden borsada işlem gören bir şirketin hisseleriyle ilgili alım veya tut tavsiyesi verdikten hemen sonra satım yapması olarak ifade edildi.
38 SİTEYE ERİŞİM ENGELİ
Öte yandan SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen internet sitelerine erişimin engellenmesi için hukuki işlem başlattı.
SPK tarafından erişim engeli getirilmesi istenen siteler;
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