Bu kez de barolar İstanbul'dan Ankara'ya yürüyecek
Baro seçim sistemi değişikliğini kabul etmeyen 80 baro, İstanbul'dan Ankara'ya "Savunma Yürüyüşü" için yola çıktı.
|19 Haziran 2020 11:25
|Yazdır
Baro seçimlerinde yaşanan adaletsizliklerin önüne geçilmesi için harekete geçen hükümet, baro seçim sistemlerinde değişiklik yapma kararı aldı.
Çalışmaların başlaması barolarda büyük bir rahatsızlığa neden oldu.
Üst üste açıklamaların ardından barolar eylem kararı aldı.
Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nın önünden Ankara'ya doğru Savunma Yürüyüşü başladı.
20 KİLOMETRE YÜRÜYECEKLER
80 baro tarafından, eş zamanlı olarak Ankara'ya doğru yürüyüş başlatıldı. Bu yürüyüşler, sembolik olarak 20 kilometre olarak belirlendi.
20 kilometrelik yürüyüşün ardından yola araçla devam edilecek.
Pazartesi günü 80 baronun başkanlarının Ankara'da olması bekleniyor.
23 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Türk Eğitim-Sen: Ağustos ayında 40 bin atama daha yapılmalı
18 Haziran 2020 20:34
|Eğitim Bir Sen 10 talebi, Bakan Ziya Selçuk'a iletti
18 Haziran 2020 19:07
|Türk-İş Genel Başkanından kıdem tazminatı açıklaması
18 Haziran 2020 16:47
|TŞOF'tan İBB'nin '5 bin yeni taksi' çalışması için istişare çağrısı
18 Haziran 2020 16:32
|Ankara Barosu, avukat Vahit Bıçak'ın savunmasını istedi
18 Haziran 2020 13:33
|Darphane, altın taklitçilerinin cezalandırılması için gerekli yasal çalışma başlattı
18 Haziran 2020 11:24
|Barolardan teklife 'eylemlilik' kararı
18 Haziran 2020 08:28
|Hak-İş'ten maske, mesafe, hijyen uyarısı
17 Haziran 2020 10:35
|PTT'de, görevde yükselenler statü değiştirmeyecek
14 Haziran 2020 18:58
|Yeni nesil kimlik kartı alan kişi sayısı açıklandı
13 Haziran 2020 15:52