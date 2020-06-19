1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Faiz indiriminde dünya ikincisi olduk

2020 yılında 5 kez faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 8.25'e çeken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası dünyada en fazla faiz indiren ikinci merkez bankası oldu. İlk sırada ise hali hazırda olağanüstü bir politika faizine sahip Arjantin yer aldı.
 19 Haziran 2020 11:30
Yazdır
Faiz indiriminde dünya ikincisi olduk

Dünyada neredeyse tüm merkez bankaları 2020 yılında ekonomileri bir nebze de olsa canlandırabilmek adına tahvil alımlarını hızlandırdı ve adeta bir faiz indirimi yarışına girdi.

Türkiye bu sürece gelişmiş ülkelere göre yüksek bir politika faiz oranıyla girdi.

2019 sonunda TCMB'nin belirlediği politika faizi yüzde 12 seviyesinde bulunuyordu. Gelişmiş ülkelerde ise oran yüzde 0 ila 0.75 arasında değişiyordu.

EN YÜKSEK FAİZ İNDİRİMİNE GİDEN İKİNCİ ÜLKE OLDUK

2020 yılında ise Merkez Bankası 5 kez faiz indirimine gitti ve politika faizi yüzde 8.25'e düştü. Böylece Merkez Bankası 2020 genelinde toplam 375 baz puanlık faiz indirimine gitmiş oldu. Bu indirimlerle beraber Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal göreve başladıktan sonra 9 kez faiz indirmiş oldu.

Habertürk'te yer alan habere göre; TCMB 2020 yılında bu indirimlerle korona döneminde baz puan olarak en yüksek faiz indirimine giden ikinci merkez bankası oldu.

KRİZDEKİ ARJANTİN ZİRVEDE

Bu yıl şu ana kadar en fazla faiz indiren ülke ise açık ara Arjantin oldu. Ancak Arjantin'de faiz oranının ülkenin iflas riski yüzünden zaten aşırı yüksek olduğunu unutmamak gerekiyor. Arjantin Merkez Bankası 2019 sonunda yüzde 55 olan politika faizini son olarak yüzde 38'e indirdi. Yani tam 1700 baz puanlık indirime imza attı.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dövizde gün sonu fiyatları
19 Haziran 2020 17:25		 MB duyurdu: Çin'le swap anlaşması yapıldı
19 Haziran 2020 16:10
Ziraat'ten turistik restoran-kafeterya işletmelerine destek kredisi
19 Haziran 2020 14:57		 Bakan Kurum: Çok yakında 1 milyonuncu konutun anahtarını teslim edeceğiz
19 Haziran 2020 13:00
Lojman satışları yeniden başladı... 70 bin TL'ye lojman var
19 Haziran 2020 11:26		 Emlakçılar dışında 'satılık' veya 'kiralık' yazanlara ceza geliyor
18 Haziran 2020 19:35
Apartman aidatı fiyatları dudak uçuklatıyor
18 Haziran 2020 19:25		 Konut fiyatlarında en yüksek artış Antalya'da yaşandı
18 Haziran 2020 12:49
Dövizde gün sonu fiyatları
17 Haziran 2020 17:20		 Faiz düşüşü konut piyasasını hareketlendirdi
16 Haziran 2020 21:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:40 - Muğla'da FETÖ'den gözaltına alınan zanlı tutuklandı17:37 - CHP'li Öztrak'tan, Hamza Yerlikaya açıklaması17:35 - Kayseri'de 4 ev karantinaya alındı17:33 - Havacılık Daire Başkanlığını bombalayan uçağın ikinci pilotu inkarı seçti17:28 - Mustafa Şentop'tan Meclis Başkanlığı adaylığı açıklaması17:25 - Dövizde gün sonu fiyatları17:20 - Doktor eşini virüsten kaybetti, maskesi çenesi altında gezenlere tepki gösterdi17:12 - Altının gramı 382 liraya yükseldi17:07 - Kızını kurdun ağzından aldı: Poşet götürüyor sandık16:57 - Niğde'de FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
16:57 - Öğrenciler, 'Korona alarm sistemli kabin' üretti16:53 - Ak Partinin Meclis başkan adayı belli oldu16:51 - Hükümet Konağı'nın bir katı koronavirüs nedeniyle kapatıldı16:48 - LCW'nin kurucusu Belediye Başkanı son yolculuğuna uğurlandı16:31 - Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi rüşdünü ispat etti16:22 - Diyanetten 'hac ibadeti' açıklaması16:19 - İstanbul'dan gelen 4 kişilik ailede koronavirüs tespit edildi16:17 - İYİ Parti'li milletvekili trafik kazasında yaralandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vaka sayıları artıyor, sizce hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Soylu açıkladı: Ehliyet taşımaya gerek kalmayacak
Lojman satışları yeniden başladı... 70 bin TL'ye lojman var
Benzin ve motorine zam geliyor
Katilin adını kanıyla yazdı
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik
İyi Parti'nin açtığı YKS'nin iptali davası reddedildi!
Öğretmenlerin hizmet puanlarını artıran yeni faaliyetler belli oldu
İstanbul'da maske takmamanın cezası sabitlendi
3 tip yeni üniversite modeli geliyor
DSÖ, ikinci dalga için tarih verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
öğretmen seminerlerinin online'a çevrilmesi 3
deksametazon 1
bu yazısı namussuzluktur 2
maskesiz dolaşmanın cezası 3
hamza'dan şikayeti olan vatan sevgisini sorgulasın 3
ak parti'nin yeşil top uygulamasının kaldırılması 1
trabzon 2
90 lardaki gibi şarkıların yapılamaması 3
Deprem 1
kredi kartına çok taksit yapmak 5
SON İLANLAR
Enez Belediyesi geçici işçi alacak
Hafik Belediyesi işçi alacak
Marmaris Polisevi geçici işçi alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi 93 işçi alacak
Adana Et ve Süt Kurumu eski hükümlü işçi alacak
Yalova Çiftlikköy SYDV Personel Alım İlanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 46 sağlık personeli alacak
İskenderun Teknik Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Çukurova Üniversitesi sözleşmeli 295 sağlık personeli alacak
Devlet Arşivleri Başkanlığı 45 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam