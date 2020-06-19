1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yargıtay, FETÖ'nün Yargıtay grup sorumlusunun cezasını onadı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, FETÖ'nün sözde Yargıtay grup sorumlusu, eski Yargıtay üyesi Çetin Şen'in 12 yıl 9 ay hapis cezasını onadı.
 19 Haziran 2020 11:31
Yazdır
Yargıtay, FETÖ'nün Yargıtay grup sorumlusunun cezasını onadı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, İlhan Cihaner'in Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı dönemde makamında tutuklanmasına ilişkin süreçte rol oynadığı belirtilen, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) sözde Yargıtay grup sorumlusu, eski Yargıtay üyesi Çetin Şen'e örgüt üyeliğinden verilen 12 yıl 9 ay hapis cezasını onadı.

Kurul, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinin Şen hakkında verdiği karara yönelik temyiz incelemesini tamamladı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, İlhan Cihaner'in Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı dönemde makamında tutuklanmasına ilişkin süreçte rol oynadığı belirtilen, FETÖ'nün sözde Yargıtay grup sorumlusu, eski Yargıtay üyesi Şen'in örgüt üyeliğinden aldığı 12 yıl 9 ay hapis cezasını onadı.

Çetin Şen hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan mütalaada, sanığın öğrencilik yıllarından itibaren örgüt içinde yer aldığı, örgüt toplantılarına katıldığı belirtilmişti. Örgüt talimatları doğrultusunda Adalet Bakanlığında görev yapan sanığın, Genel Müdürlük görevine getirildiğinin, Yargıtaya üye seçildiğinin ifade edildiği mütalaada, Şen'in himmet topladığı ve verdiği, ByLock kullandığı, Yargıtay üyesi seçildikten sonra da sohbet toplantılarına katıldığı, Yargıtayda grup sorumlusu olduğu, örgütsel faaliyetlere devam ettiği bilgisine yer verilmişti.

Mütalaada, ByLock kaydında "Tacettin C3" kod adını kullandığı belirlenen sanığın 2010'daki anayasa değişikliğinin ardından yeni oluşturulan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna seçilecek üyelerin belirlenmesinde etkin rol oynadığı kaydedilmişti.

- Erzincan'daki "Ergenekon" davasına müdahale

Dönemin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in makamında gözaltına alınmasıyla kamuoyunda geniş yer tutan soruşturmada rol oynadığı belirtilen Çetin Şen'in, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü iken o dönem başsavcı olan Cihaner'i yürüttüğü cemaat soruşturmaları nedeniyle arayıp "Böyle soruşturmalar insanın başını derde sokar." dediği ifade edilmişti.

Öte yandan, Şen'in, bu soruşturmada gizli tanık "Efe" adıyla ifade veren eski İliç Cumhuriyet Savcısı Bayram Bozkurt'tan, İlhan Cihaner ve dönemin 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk ile ilgili tanıklık yapmasını istediği bildirilmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Muğla'da FETÖ'den gözaltına alınan zanlı tutuklandı
19 Haziran 2020 17:40		 Havacılık Daire Başkanlığını bombalayan uçağın ikinci pilotu inkarı seçti
19 Haziran 2020 17:33
Niğde'de FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
19 Haziran 2020 16:57		 Reina saldırısı davasında 1 sanığa tahliye
19 Haziran 2020 15:06
FETÖ tutuklusu eski belediye başkanı hakkında mütalaa
19 Haziran 2020 14:45		 Pençe Harekatı'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
19 Haziran 2020 14:16
Erzurum'da MİT destekli terör operasyonunda 7 kişi yakalandı
19 Haziran 2020 14:15		 FETÖ davasında yargılanan sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası
19 Haziran 2020 14:14
MSB, operasyona katılan komandoların görüntülerini paylaştı
19 Haziran 2020 11:52		 Eski tabip binbaşının mahrem imamlarla irtibatı deşifre edildi
19 Haziran 2020 11:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:40 - Muğla'da FETÖ'den gözaltına alınan zanlı tutuklandı17:37 - CHP'li Öztrak'tan, Hamza Yerlikaya açıklaması17:35 - Kayseri'de 4 ev karantinaya alındı17:33 - Havacılık Daire Başkanlığını bombalayan uçağın ikinci pilotu inkarı seçti17:28 - Mustafa Şentop'tan Meclis Başkanlığı adaylığı açıklaması17:25 - Dövizde gün sonu fiyatları17:20 - Doktor eşini virüsten kaybetti, maskesi çenesi altında gezenlere tepki gösterdi17:12 - Altının gramı 382 liraya yükseldi17:07 - Kızını kurdun ağzından aldı: Poşet götürüyor sandık16:57 - Niğde'de FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
16:57 - Öğrenciler, 'Korona alarm sistemli kabin' üretti16:53 - Ak Partinin Meclis başkan adayı belli oldu16:51 - Hükümet Konağı'nın bir katı koronavirüs nedeniyle kapatıldı16:48 - LCW'nin kurucusu Belediye Başkanı son yolculuğuna uğurlandı16:31 - Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi rüşdünü ispat etti16:22 - Diyanetten 'hac ibadeti' açıklaması16:19 - İstanbul'dan gelen 4 kişilik ailede koronavirüs tespit edildi16:17 - İYİ Parti'li milletvekili trafik kazasında yaralandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vaka sayıları artıyor, sizce hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Soylu açıkladı: Ehliyet taşımaya gerek kalmayacak
Lojman satışları yeniden başladı... 70 bin TL'ye lojman var
Benzin ve motorine zam geliyor
Katilin adını kanıyla yazdı
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik
İyi Parti'nin açtığı YKS'nin iptali davası reddedildi!
Öğretmenlerin hizmet puanlarını artıran yeni faaliyetler belli oldu
İstanbul'da maske takmamanın cezası sabitlendi
3 tip yeni üniversite modeli geliyor
DSÖ, ikinci dalga için tarih verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
maske takmanın korona virüsünden korumaması 1
aşkın düşünce 2
osmanlı tokadı 1
deksametazon 1
sınırlı sokağa çıkma yasağı 3
ayasofya 1
trabzon 2
irfan can kahveci 1
aym'nin demirtaş kararı 1
istanbul'u anında kilitleriz 1
SON İLANLAR
Enez Belediyesi geçici işçi alacak
Hafik Belediyesi işçi alacak
Marmaris Polisevi geçici işçi alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi 93 işçi alacak
Adana Et ve Süt Kurumu eski hükümlü işçi alacak
Yalova Çiftlikköy SYDV Personel Alım İlanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 46 sağlık personeli alacak
İskenderun Teknik Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Çukurova Üniversitesi sözleşmeli 295 sağlık personeli alacak
Devlet Arşivleri Başkanlığı 45 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam