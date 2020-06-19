Yalova'da ormanda cesedi bulunan kişinin ev arkadaşı tutuklandı
|19 Haziran 2020 11:29
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Yalova'nın Termal ilçesindeki mesire alanında ölü bulunan kişinin intihar ettiği belirlenerek, cesedi gizlemeye çalışan ev arkadaşı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 17 Haziran'da ihbar üzerine Kaplıcalar mevkisine giden polis ekiplerinin, ormanlık alanda yaklaşık 10 gün önce öldüğü değerlendirilen, 30-35 yaşlarında, vücudunun bazı kısımları parçalanmış erkek cesedi bulduğu anımsatıldı.
Olay yerindeki araştırmada cesedin kimliğinin belirlenemediği belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:
"Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünce ceset üzerindeki kriminal inceleme sonucunda cesedin M.A'ya ait olduğu tespit edilmiştir. Maktulün ilimiz Bahçelievler Mahallesi'nde ev arkadaşı R.A. ile ikamet ettiği, yaşadığı ruhsal sorunlar sebebiyle yaklaşık 10 gün önce R.A. ile Kaplıcalar mevkisindeki ormanlık alana gittikleri, maktulün yanında getirdiği iple kendisini ağaca asarak intihar ettiği, ölümünün ardından R.A'nın ipi kesmek suretiyle arkadaşını yere yatırarak üzerini toprakla kısmen örttüğü ve olay yerinden hızla uzaklaştığı, yaşadığı korku ve panik nedeniyle bugüne kadar olayı yetkili mercilere bildiremediği belirlenmiştir."
Açıklamada, gözaltına alınan R.A'nın, "intihara yönlendirme, suçu bildirmeme, suç delillerini gizleme, yok etme veya değiştirme" suçlarından tutuklandığı kaydedildi.
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