Milli Eğitim Bakanı Selçuk öğrencilere teşekkür etti
|19 Haziran 2020 11:34
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Büyük iş başardınız çocuklarım. Ne sabırdı, günlerce dışarıya çıkmadınız. Ne gayretti; televizyondan, bilgisayardan ders takip ettiniz. EBA'ya milyarlarca giriş yapıldı. Bugün karne günü. Notlar sizindir ama tüm çabanız ve sabrınız için herkese takdir, teşekkür bizden olsun." ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından, eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Çocukların büyük bir iş başardığını belirten Selçuk, "Ne sabırdı, günlerce dışarıya çıkmadınız. Ne gayretti; televizyondan, bilgisayardan ders takip ettiniz. EBA'ya milyarlarca giriş yapıldı. Bugün karne günü. Notlar sizindir ama tüm çabanız ve sabrınız için herkese takdir teşekkür bizden olsun." değerlendirmesinde bulundu.
Öğrencilerin tüm dünyayı etkileyen bir salgın sürecini yaşadığını vurgulayan Selçuk, okuldan, arkadaşlarından ve sosyal hayatlarından uzak kaldıklarına işaret etti.
"Hepimizin sağlığı için evdeydin, güvende olmamız için elinden geleni yaptın." ifadesine yer veren Bakan Selçuk, şunları kaydetti:
"Derslerini EBA ve EBA TV üzerinden takip ettin, eğitimine sımsıkı tutundun. Biz öğretmenlerin ile iş birliği içinde oldun. Bize verdiğin destek ve gösterdiğin çaba için sana teşekkür ederim. İyi ki varsın ve iyi ki bu ülkenin bir evladısın. Güzel, sağlıklı, üretken ve unutulmaz anılar biriktireceğin bir tatil senin olsun. Sevgiyle kal. Ziya öğretmen."
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