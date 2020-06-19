Ekrem İmamoğlu Adalar'da protesto edildi

Adalar'da, atlı faytonların yasaklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) elektrikli araçların hizmete alınması protesto edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, elektrikli araçların hizmete alınması için belediye yetkilileri ve beraberindekilerle Büyükada'ya gittiği sırada, iskelede toplanan bir grup vatandaşın protestosuyla karşılaştı.

Kendilerine "Adaların Atları Platformu" adını veren grup, ellerindeki dövizler ve sloganlarla elektrikli araçların kullanımına tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Zeynep Alpar, yaşam alanlarına otobüsün sokulmasını istemediklerini söyledi.

Motorlu araçlarla Adalar'ın her noktasına daha fazla insanın gideceğini savunan Alpar, "Bu Adalar'da orman yangınlarına, bisiklet kazalarına, atlar ve insanlar üstünde büyük baskıya neden olan turizmi, rant hırsını körükleyecek, yapılaşmayı da artıracak yanlış bir hamle." diye konuştu.

İBB'yi at karşıtı tavır içerisinde olmakla suçlayan Alpar, belediyenin elindeki at sayısını, atların ölüm nedenlerini, nasıl sahiplendirileceğini açıklamak yerine yanıltıcı reklam videoları çektiğini söyledi.

"Otobüs atın kurtarıcısı değil, katilidir." diyen Alpar, şunları kaydetti:

"Atlar ve Adalar için seçenekler 'faytonda atların eziyet görmesi' ile 'motorlu araçlarla şehirleşmek' gibi iki şıkka indirgeniyor. Biz buna karşı kendimiz için ne istiyorsak atlar için de aynısını istiyoruz. Hapsedilmemek, uygun barınma ve yaşam ortamı, denetlenen ve doğru şartlarda çalışmak, Adalar'dan sürgün edilmemek. Adalar'da kullanılmak istenen motorlu araçlar, adada yaşayanların ulaşım ihtiyacına hizmet etmiyor. Adalar'a gelip otobüsle ormanda tur atmak, ulaşım da ihtiyaç da değil."

Kaymakamlık'tan İmamoğlu Büyükada'da iken açıklama

İmamoğlu'na ikinci şok, Adalar Kaymakamlığı'ndan geldi. Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin 60 elektrikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu Karayolları Trafik Kanunu'na uyulmadığı gerekçesiyle reddetti. İBB'nin 60 elektrikli araç kullanımı için yaptığı başvuru "Karayolları Trafik Kanunu'na uyulmadığı" sebebiyle reddedildi. Haber Global muhabiri Ela Sezen kararla ilgili olarak, 25 kilometreden fazla gidecek araçların trafik sicil belgesi alması gerektiğini, belgeler alındıktan sonra araçların faaliyete geçeceklerini aktardı.

İmamoğlu ne dedi?

Araçların tanıtımı ve test sürüşü için Adalar'da bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar Kaymakamlığı'nın başvuru ret kararı için "O bir karar değil. Karayollarına uygun vs uyarılar var. Bizim zaten tescil işlemlerimiz devam ediyor. Şubat ayında Adalar'ın bütün yollarını yaya yolu olarak ilan ettik. Bu araçlar da zaten karayolu değil, yaya yolu olarak kullanılan araçlar. Bu araçlarla biz burada insan taşıyacağız. İETT kurumuna ait araçlar. Her şey çok güzel gidiyor." dedi.